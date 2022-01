Pozor na památkářský precedens. Bývalý Dům odborových svazů je v ohrožení

Tato zásada svědčí ve prospěch právní jistoty občanů. Umožňuje jim vytvořit si předem rámcovou představu o tom, zda mohou se svou žádostí na úřadu uspět, nebo pohořet. Pomyslnou kvalitativní laťku si nastavuje každý úřad do jisté míry sám postupně, rozhodováním případ od případu. Omezen je především právními předpisy, judikaturou a metodickým vedením jemu nadřízeným úřadem. V památkové péči to znamená, že pokud by pražský magistrát a ministerstvo kultury opakovaně akceptovaly třeba nástavby starých domů na nábřeží Vltavy v Pražské památkové rezervaci, vznikl by precedens pro stavebníky a další rozhodovací praxi.