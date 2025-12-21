Jaký rating dostalo Česko od PPF? Její zpráva o přesunu sídla má zásadní význam

Jistě, PPF je mamut z hlediska objemu svého podnikání (operátor O2, banka Air Bank, televizní stanice Nova a podobně), a tedy je to mamut i z hlediska základu pro placených daní. Přesun sídla do naší země může tedy znamenat navýšení daňových příjmů do zdejší veřejné kasy.
Ve srovnání s tímto čistě účetním efektem uvedené zprávy je ale daleko významnější efekt symbolický. Jde vlastně o zprávu nejen o PPF, nýbrž také – a hlavně – o zprávu o stavu české ekonomiky. PPF, stejně jako kterákoliv jiná firma, která volí mezi sídlem v Česko versus jinde, svým rozhodnutím v podstatě vystavuje českému ekonomickému a právnímu systému jakýsi neformální rating.
Proč mít sídlo na Západě?
Abychom docenili tento symbolický význam, je dobré zrekapitulovat důvody, které v minulosti vedly české firmy k rozhodnutí umístit sídlo v zahraničí. Zdaleka nejznámější je důvod finanční: svým papírovým uhnízděním na Kypru, v Lichtenštejnsku, v Irsku, Nizozemí a dalších zemích s parametry daňových rájů chtěla leckterá firma snížit svou celkovou daňovou zátěž.
Při pohledu na oficiální přehledy daňových sazeb v různých zemích nemusí tato úvaha dávat úplně velký smysl. České sazby daně ze zisku nejsou nikterak přehnaně vysoké: letošní vydání celosvětového žebříčku „daňové konkurenceschopnosti“ z dílny think-tanku Tax Foundation dává Česku v oblasti zdanění firemních zisků osmou příčku, zatímco kupříkladu dosavadní domovina PPF, tedy Nizozemí, má až 23. příčku.
Nicméně některé dřívější kauzy (extrémem byly směšně nízké platby daní firmy Apple v Irsku) připomněly, že jedna věc je samotná daňová sazba, ale druhá věc je daňový základ, na který se tato sazba uplatní, nebo případně různé pokoutní výjimky a speciální dohody s lokálními daňovými úřady. Výsledkem pak může být skutečná, efektivní daňová sazba hluboko pod tou oficiální. Nelze vyloučit, že dosáhnout nějakého takového snížení skutečně daňové sazby se díky přesunu sídla do ciziny podařilo i leckteré české firmě.
Nižší daně ale nejsou jediný důvod pro umístění sídla firmy do zahraničí. Další pohnutkou může být snaha připravit si lepší právní pozici pro případ, že se daná firma dostane ve své vlastní zemi do sporu s úřady. Po Listopadu 1989 totiž Česko uzavřelo s mnoha různými státy nové dohody o ochraně investic přicházejících z těchto států, a tyto dohody dávaly českým úřadům – snad ve snaze přitáhnout co nejvíc investorů – v potenciálních sporech s investory poměrně slabou pozici.
V důsledku takto sepsané dohody například Nizozemím tak bylo pro firmy podnikající v Česku lákavé přesunout sídlo do Nizozemí, a tím ze sebe udělat papírově firmy nizozemské. Bylo to lákavé pro firmy odkudkoliv, ale samozřejmě především pro firmy v ryze českých rukou, protože právě tyto firmy měly v Česku dominantní část svého byznysu.
A tuto úvahu můžeme zobecnit: mít sídlo na Západě znamenalo pro firmy z méně rozvinutých zemí mít ho tam, kde je právo usazené, odladěné, soudní verdikty předvídatelnější a korupce menší.
Nárůst důvěry v Česko
Dalším důvodem pro odsun sídla mimo Česko mohla být u některých českých firemních majitelů snaha zbavit svou firmu v očích potenciálních západních (a vlastně i leckterých východních) obchodních partnerů stigmatu původu v zemích post-socialistického bloku: firma se sídlem třeba ve všeobecně známém Amsterdamu mohla působit aspoň na první pohled důvěryhodněji než táž firma sídlící kdesi v Praze nebo jinde na Divokém východě.
A do seznamu výhod sídla české firmy mimo Česko můžeme připsat ještě jeden argument: větší anonymitu a menší dostupnost z pohledu českých úřadů a českých médií – ať těch bulvárních, nebo seriózně investigativních.
V oficiální tiskové zprávě PPF k přesunu sídla do Česka se mluví právě o nárůstu důvěry v Česko, předvídatelnosti zdejšího právního prostředí a ochraně investic. Bez detailní znalosti účetnictví PPF samozřejmě nemůžeme odhadnout, do jaké míry může hrát roli i zúžení prostoru pro daňovou optimalizaci (například v důsledku dnes už dlouholetého programu OECD na postupnou eliminaci prostoru pro nekalé přeshraniční přesouvání zisků).
Ale skutečné motivy PPF jsou vlastně lhostejné: ať měla PPF pro udržování sídla v zahraničí jakékoliv důvody, faktem je, že pominuly. Dámy, které vlastní PPF, tedy paní Kellnerová a její dcery, tak svým rozhodnutím světu sdělily, že z jejich pohledu a z pohledu právních, daňových a regulatorních expertů PPF se pomyslný rating Česka coby země lákavé pro usídlení firem zvýšil do blízkosti hodnot typických pro západní země.
A to je skvělá zpráva. S trochou nadsázky to lze chápat jako mávnutí cílovým praporkem: česká ekonomická a právní transformace je víceméně hotova. (Zmenšování sektoru firem fakticky českých, ovšem formálně počítaných mezi zahraniční, dělá dodatečnou radost ekonomickým analytikům: zmenšuje se tak totiž zkreslení, které tyto firmy vnášejí do čísel o obchodních a investičních transakcích Česka se zahraničím.)
I dnes ještě pořád existuje spousta dalších velkých a známých firem, o kterých je všeobecně známo, že jsou v českých rukou, ale u kterých nás v databázích překvapí adresa sídla třeba kdesi v Lucemburku nebo v Larnace. Zprávu o návratu sídla PPF do Česka lze tedy vnímat i jako jemný dloubanec do žeber vlastníků těchto dalších firem: když potřebu sídla v cizině už nemá PPF, proč ji i nadále máte vy?