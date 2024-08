List The Wall Street Journal napsal, že výbuch mají na svědomí Ukrajinci. Plán měli přichystaný už v roce 2014, v okamžiku, kdy Rusko zabralo Krym a vyslalo své vojáky do dvou separatistických republik na východě Ukrajiny. Zničení Nord Streamu by tehdy bylo logické. Moskva by tak přišla o velký zdroj příjmů, a protože Evropa se postavila za Kyjev jen vlažně a Německo inklinovalo ke spolupráci s Ruskem, nešlo by o jasný útok na dodávky spojenci.