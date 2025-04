Nepřitvrdí-li odbory, mladí si poradí bez nich. Nováčkům však zatím chybí pracovní disciplína

Lidé přišli před Úřad vlády vyjádřit nesouhlas s plánovaným zvýšením odchodu do důchodu. (29. března 2023) | foto: Klára Fořtová, iDNES.cz

V mnoha podnicích fungují dobře, úspěšně vyjednávají o mzdách a pomáhají svým členům v krizových situacích. Ale jejich vliv na cokoliv zásadního ve státě je asi takový jako vliv zahrádkářského spolku na globální oteplování. Šéfka Asociace personalistů Jaroslava Rezlerová jim v pořadu Rozstřel na iDNES.cz nastavila zrcadlo bez milosti, když je označila za „bezzubé“ a jejich reálnou sílu za minimální.

Přitom Česko dál extrémně zaostává v platech za západní Evropou, ač v produktivitě práce už jsme v řadě oborů dávno dohnali vyspělé země. Zatímco v Německu odboráři dokážou ochromit letiště či zastavit vlaky

a přinutit zaměstnavatele k ústupkům, čeští odboráři často skončí jen u symbolických protestů a mírumilovného mávání transparenty. Rezlerová upozornila i na jejich nedostatečné a vágní legislativní ukotvení. De facto každý si totiž ve firmě může založit vlastní odbory. Zaměstnavatelé pak vyjednávají s několika partičkami, aniž by věděli, koho nespokojenci skutečně zastupují.

Drsné? Ale pravdivé. O to smutnější je, že mnohem ostřejší dikci a kritické připomínky má personalistka, jejímž zájmem by mělo být korporace a velký kapitál hájit, ne s nimi veřejně bojovat. S trochou ironie by se dalo říci, že nejviditelnějším úspěchem dnešních krotkých odborů je účast jejich stále unavenějších bossů ve „státotvorných“ nedělních debatách u Terezie Tománkové či Václava Moravce, doprovázených uklidňujícími tóny cinkajících lžiček od bezedné kávy.

Přijdou mladí – a ti se nezakecají

O „krizi odborářství“ psal v knize Cesta k nesvobodě už před pár lety uznávaný americký historik Timothy Snyder, který dokonce uvedl, že úbytek členů odborů a jejich slábnoucí politický vliv přispívá k růstu sociální nerovnosti a oslabuje svobodu a demokracii. Jeho analýza dokonale koresponduje se statistikami, podle nichž počet odborářů v Evropě dramaticky klesá.

Zatímco v roce 2000 bylo v EU organizováno přibližně 29 procent zaměstnanců, dnes už je to jen 22 procent. V Česku je situace ještě horší: počet odborářů se snížil z 1,5 milionu v roce 1995 na méně než 400 tisíc dnes.

Rezlerová naštěstí vidí naději na záchranu. Nastupuje totiž generace Z, která si prý umí vydupat lepší plat, flexibilní pracovní dobu i home office. Rezlerová popisuje tyto mladé lidi jako generaci sebevědomých, digitálně gramotných a flexibilitu vyžadujících lidí, kteří se nedají manipulovat zaměstnavateli, natož uklimbat ochočenými odboráři.

Na trhu práce prý nejde o žádné sněhové vločky: chtějí-li skutečně lepší pracovní podmínky, nebojí se o ně hlasitě přihlásit. Pokud chtějí zaměstnavatelé přežít „náraz se zetkaři“, budou se jim muset přizpůsobit.

Jistě, je tu jeden háček: generaci Z zatím chybí pracovní disciplína. Rezlerová poukazuje na jejich nedochvilnost a laxní vztah k pravidlům. Pokud to ale zaměstnavatelé zkrotí velkorysou platovou nabídkou, může nastat éra, kdy si tito pracovníci sami, bez odborů, vyjednají výrazně lepší podmínky a přispějí i k eliminaci platové nerovnosti mezi Východem a Západem.

Ale pozor, bez silných odborů se společenské i pracovní problémy nikdy nevyřeší komplexně, plošně; vždycky utrpí introverti, ti méně průrazní. Navíc izolovaní a neorganizovaní lidé mohou trpět odcizením, a jsou tím snadno ovladatelní. A jak varuje Timothy Snyder, bez respektovaných odborů utrpí jako první demokracie.