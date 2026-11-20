Sedm minut před jedenáctou se dveře otevřely, vylezli z nich dva chlapi, přejeli po mně podezíravým pohledem a jeden povídá druhému: „Tak. A za sedm minut začnou chodit…“ A jmenoval jistý primární pohlavní znak. Druhý teskně přikývl. Načež zas zalezli a zarýglovali dveře.
Když jsme pak, nějakých pět minut po jedenácté, s kámoškou vešly dovnitř, uvítal nás ten první milým úsměvem: „Tak čím vám posloužím, dámy? Naše dnešní specialitka…“ A tak dál.
Bylo těžké uvěřit, že si mě nedal dohromady se zkřehlým tvorem, který stál skoro 20 minut metr od vchodu, ale zdálo se, že nedal. Byl zřejmě dobrý číšník, ale byl zaměstnanec. Ještě sedm minut před otvírací dobou mu promoklá osoba vyčkávající metr od vchodu mohla být ukradená.
A pět minut po zavírací době jistě taky.
Proměnu skvělého pracovníka v protivného občana jsem zažila i při tlumočení.
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Test chlebového pytlíku. I žena se sýrovitým předloktím může být tmavá jako černoch z Bronxu
Zdravotní sestra byla na návštěvě u rodiny se šestitýdenním miminkem. Láska z ní jen prýštila, když sametovým hlasem vysvětlovala rodičům, jak se o dítě starat. Rodiče byli velmi prostí, kladli pořád dokola ty samé otázky. A ona na ně s nekonečnou trpělivostí znova a znova odpovídala.
Načež se podívala na hodinky. „Kolik že je?“ vyhrkla směrem ke mně. Hlas měla jako hřebíky.
„Půl čtvrté a pět minut.“
„A já dělám do půl čtvrté!“ zavyla. „Jdeme!“
Na novopečené rodiče se ani nepodívala, vyskočila a vyběhla z bytu.
Ta úžasná elegantní dáma, která měla na všechno dost času, samým spěchem div nespadla ze schodů. Tak moc ji vyděsila představa, že celých pět minut zadarmo pracovala. Když podepisovala lejstro pro mou agenturu, udýchaně mi oznámila, že jí za přesčasy nikdo neplatí.
Trochu mi tím připomněla… no ano, ono totáčové „Padla!“. To byla velká věc. Jakmile udeřila vytoužená hodina (pro první směnu to byly dvě odpoledne – makalo se od šesti), všichni upustili to, co zrovna měli v rukou, a mazali do hospody. Nedovedli si představit, že by mohli zůstat v práci o 10 vteřin déle, než museli.
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Zbytečná slova? Pokuta! Známe místo, kde by to mělo platit spíš než při objednávání dortů
Moje generace dodnes vzpomíná na památný Silvestr 1978. V noci na 1. ledna klesla teplota o nějakých třicet stupňů, z bezmála jarního počasí na -20. Jasně že nikoho, kdo 31. prosince upustil lopatu nebo vypnul motor náklaďáku, nenapadlo, že by bylo vhodné připravit se na takový mráz. I když co já vím, třeba to někoho napadlo, ale nehodlal se s tím obtěžovat. Vždyť pracoval pro erár.
Když se pracovníci po oslavách vrátili, našli lopaty přimrzlé k zemi, náklaďáky obalené ledem a nepojízdné. Moc se tomu divili. Nastala energetická krize.