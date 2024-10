Čínské vyřazené stroje a návrh zaměstnávat děti. Rusku zoufale chybí pracovní síla,

I když jde o extrémy, které nejspíše není nutné brát vážně, ukazují na reálný problém. Rusku prostě chybějí lidé. Není přitom divu, protože to, co se v jiných zemích řeší dovozy, musí Rusko vyrábět. Do toho se přidává armáda, která, zdá se, polyká prakticky neomezené množství lidí.

Od začátku války z Ruska odjel asi jeden milion lidí. Část, především těch, kdo vyrazili do jiných postsovětských zemí, se postupně vrátila domů s tím, jak bylo stále více zřejmé, že se Putin hodlá za každou cenu vyhnout další fázi mobilizace.

Přilákaly je zpět i vysoké mzdy v Rusku a také kvalita života, která je v Moskvě vyšší než třeba v Biškeku či Jerevanu. Ti, kdo odešli do evropských zemí, se většinou nevraceli, a to právě z důvodu vysokých životních standardů, ale i ukotvenosti v novém prostředí. Celkově tak Rusko ztratilo až sedm set tisíc pracovníků, často vysoce kvalifikovaných.

Pracovní síla zdražuje

Boj proti růstu mezd je přitom více než složitý. V Jekatěrinburgu se například domluvili dva šéfové místních zbrojovek, že si nebudou přetahovat pracovníky poté, co pracovníka vydělávajícího 120 tisíc rublů měsíčně přetáhla druhá zbrojovka příslibem platu 180 tisíc.

Co zní jako anekdota, má hlubší dopady. Podle jinak téměř všemocného Sergeje Čemezova, šéfa státní korporace Rostěch, který dokázal pro „svůj“ AvtoVAZ prolobbovat zvýšení tzv. recyklačního poplatku na zahraniční automobily na úroveň měnící i nejběžnější kusy na luxusní zboží, pracují zbrojovky na hraně rentability.

I když není jasné, do jaké míry jde u jeho vyjádření o další pokus získat pro firmy pod jeho dohledem nějaké výhody, základní věc, tedy že pracovní síla v Rusku zdražuje, zůstává. Navíc, stát pracuje na základě státních zakázek, jeho platby za dodávky nemohou růst donekonečna. Tlak tak zůstává na zbrojovkách, protože nesplnit dodávku státu znamená citelný postih pro zbrojovku a její představitele.

Zbrojovky ale nejsou jediní zaměstnavatelé. Vývoji mezd se musí přizpůsobovat i ostatní. S tím, jak rostou mzdy i jinde, se prostě zamyslíte nad tím, jestli chcete pracovat šest dní v týdnu dvanáct hodin denně, což s sebou práce ve zbrojovkách nese. V Rusku je už takovým stereotypem extrémního růstu mezd kurýr dovážkové služby, o jejichž mzdách kolují různé historky. Problém takový vývoj bude představovat hlavně pro rozpočtové organizace.

Například ministr vnitra Kolokolcev se už nechal slyšet, že na zvýšení platů u policie nemá prostředky. Taková situace povede k tomu, že část policistů odejde do armády, část do civilního sektoru a ta část, která zůstane, bude vystavena svodům korupčního jednání. Respektive, ještě víc než doposud.

Do armády pro peníze

Pochopitelně, velkou konkurenci tvoří i armáda. Neustále se zvyšují jednorázové platby těm, kdo odejdou do války proti Ukrajině. Současným rekordmanem se v tomto ohledu stala Belgorodská oblast, která bude nově vyplácet jednorázovou platbu tři miliony rublů (se započtením i státních výplat), čímž překonala i bohatý Chantymansijský autonomní okruh s jeho 2,75 milionu rublů.

Pochopitelně riziko ztráty života či zdraví je velké, ale musíme si uvědomit, že ruská masmédia líčí jen úspěchy ruské armády a ruské ztráty jakoby ani neexistovaly.

Z tohoto pohledu se služba v ruské armádě na Ukrajině ani nezdá tak strašná. V současné době už nějaké apely na vlastenectví a ochranu donbaského obyvatelstva, pokud vůbec kdy zabíraly, nikoho z dobrovolníků nezajímají. Jejich motivace je čistě ekonomická.

A dokud bude válka trvat, lze očekávat, že výplaty budou růst, a to především z peněz regionů. V létě totiž Vladimir Putin zvedl státní platbu ze 195 tisíc rublů na 400 tisíc, zbytek zajišťují právě regiony. A o úspěšnosti jejich vedení rozhoduje to, kolik vypraví vojáků do války.

Migranti – ano, či ne?

Řešením by tak mohli být cizinci, jenže i to má svoje ale. V Rusku tradičně pracovali lidé z postsovětského prostoru. Ukrajinci se pochopitelně do Ruska zrovna nehrnou, ale problém je i s dalšími tradičními zdroji pracovní migrace ze střední Asie.

Od teroristického útoku v Crocus City Hall, který se dosti kostrbatě snažily ruské vyšetřovací orgány na pokyn Vladimira Putina připsat ukrajinským tajným službám, vyrostly antiimigrantské nálady. Ty se projevují i v ruském zákonodárství, které přijímá další a další omezení vůči pracovní migraci, ať už je to z hlediska povinné registrace, či zákazu si s sebou přivést i rodinu.

Rusko tak na jednu stranu migranty potřebuje, na druhou stranu je vyhání. Řízená migrace z afrických zemí, KLDR či Pákistánu má buď velmi omezený rozměr, nebo naráží na stejný problém, jako ta z postsovětského prostoru, tedy nedůvěru. Oproti postsovětským pracovníkům pak nelze opomíjet ani jazykovou bariéru.

Nedostatek pracovních sil by tržní ekonomika ve standardní situaci řešila prostřednictvím automatizace. Jenže i s tou je problém. Rusko samo moderní stroje téměř nevyrábí.

Západní stroje se na ruský trh dostávají v omezeném množství a oklikou přes země jako Turecko, Kyrgyzstán či třeba až Gabon. Jedinou náhradou jsou tak čínské vyřazené stroje, což s sebou nese také vyšší poruchovost a nižší efektivitu. Je to sice lepší než nic, ale situaci to dramaticky nezachrání.

Pokud lze tedy identifikovat jeden zásadní problém, který současné Rusko má, je to právě nedostatek pracovní síly, který tlačí nahoru inflaci. Tu se snaží centrální banka krotit vysokými úrokovými mírami, ale navzdory jim nedochází k jejímu snížení. Proti ní jdou totiž další a další peníze do ekonomiky, které při omezené nabídce stimulují růst cen. Teprve konec války a přechod pracovníků do civilního sektoru by mohl přinést ekonomice úlevu.