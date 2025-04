Flexibilita jako odpověď na ekonomické krize. Proč je načase „předělat“ pracovní trh

V dnešním světě, kde války, cla a přírodní katastrofy narušují ekonomiky a jejich tradiční obchodní modely, čelíme zároveň nevyhnutelné demografické krizi. Stárnoucí populace a klesající porodnost bude čím dál více tlačit na pracovní trh, který se však už teď sotva drží na nohou pod vysokým zdaněním práce a rigidními pravidly zaměstnaneckých vztahů. Výsledkem je oslabený systém, kde tradiční podoba vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel často neodpovídá ani potřebám firem, ani potřebám lidí.

Obě tyto zájmové skupiny tak logicky hledají cesty, kde jen mohou. Nemyslete si, že primárním cílem všech zainteresovaných ve „švarcsystému „je fixlovat daně. Ne. Je to i reakce na rigiditu. Je to hledání flexibility tam, kde ji klasické zaměstnání nenabízí, protože to legislativa dostatečně neumožňuje.

Vysoké daně, vysoké odvody, rostoucí administrativa a nemožnost reagovat na vnější faktory, jako jsou třeba právě různé nákladové šoky, nutí firmy i pracovníky zajišťovat si konkurenceschopnost. Řešení se snaží nabízet digitální platformy. Právě vzestup platformové ekonomiky a její expanze od řidičů a kurýrů k doučování, IT, hlídání dětí, do stavebnictví, k lékařským službám nebo třeba grafice a marketingu jsou toho nejlepším dokladem.

Abychom neuvízli v minulosti

Flexibilita práce je win-win. Firmy získávají agilitu, lidé svobodu přizpůsobit práci životu – ať už jde o péči o rodinu nebo sezónní výkyvy nebo nutný přivýdělek v určité životní etapě.

Stát musí logicky hledat i win pro sebe, a to nejen ve výběru daní, kam se debata částečně stáčí, ale v přirozené schopnosti trhu akomodovat zmíněné šoky bez nákladných záchranných a podpůrných programů z již značně vyčerpaného eráru. Místo boje proti požadavkům na flexibilitu, který je předem prohraný, bychom měli přizpůsobit pravidla tak, aby podpořila inovace a odolnost trhu práce skrze flexibilitu.

Jinak riskujeme, že zůstaneme uvízlí v minulosti, zatímco svět kolem nás pojede dál. Bude to buď ve formální, nebo v neformální ekonomice. To první je lepší pro nás všechny. A proto bude důležité hledat mezi volebními tématy jako rozpočet, Ukrajina nebo důchody i téma trhu práce a jeho zpružnění. Milé politické strany, čekáme na to!