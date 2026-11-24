Odboráři a levicoví akademici se snaží politiky přesvědčit o tom, že svobodná volba je špatná věc a že bychom se měli vrátit do století páry, kdy každý člověk pracoval na určeném místě a v určené směně. Jenže zkušenosti ze světa i data z českého pracovního trhu ukazují, že šikovní lidé chtějí svobodu. Můžeme se bavit o řemeslnících, marketingových expertech nebo lékařích, kteří věří tomu, že si svůj pracovní i soukromý život dokáží zorganizovat lépe, než by to udělal zaměstnavatel.
A platí to také pro pracovníky digitálních platforem, které si odboráři vybrali za hlavní cíl svého útoku. Data přitom opakovaně potvrzují, že odborářské požadavky jsou v příkrém rozporu s tím, co chce naprostá většina lidí, vydělávajících prostřednictvím digitálních platforem. Ať už jde o intenzivní spolupráci, díky které si člověk vydělá velmi slušné peníze, nebo o občasnou spolupráci, kterou si člověk chce o něco navýšit své příjmy.
Hlavní požadavek - svoboda
Každá velká firma si pravidelně nechává zpracovat průzkumy spokojenosti a preferencí lidí, kteří pro ni pracují, protože udržet si dobré lidi je základem úspěchu každého podnikatele. Pojďme se tedy na ta data podívat. Podle průzkumu, který pro foodoru provedla společnost Oxford Economics mezi 460 kurýry, uvádí 82 % jako hlavní motivaci flexibilitu, nezávislost nebo možnost skloubit práci s dalšími povinnostmi.
Spolupráci jako OSVČ upřednostňuje 85 % kurýrů, zaměstnanecký poměr s pevnou pracovní dobou by chtělo jen 8 % kurýrů. Loňský průzkum SOCR ČR mezi 766 kurýry a řidiči zjistil, že 96 % z nich si cení možnosti volit si pracovní dobu. A podle průzkumu agentury Ipsos, který letos zveřejnil Wolt, si 89 % Čechů myslí, že by si pracovníci platforem měli pracovní dobu určovat sami.
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Data jsou jasná a odpovídají také tomu, co zjistil Výzkumný ústav ministerstva práce a sociálních věcí a jehož vstupy používá ministerstvo práce a sociálních věcí pro přípravu legislativy. Z jeho šetření mezi platformovými pracovníky vyplývá, že 80 % pracuje jako OSVČ a 81 % z těchto OSVČ současný status vyhovuje.
Flexibilitu a možnost kombinovat práci s rodinou, studiem nebo jinými aktivitami označilo za hlavní důvod volby této práce 75 % respondentů. A v Evropě je to stejné: studie Copenhagen Economics pro sdružení doručovacích platforem mezi více než 16 tisíci kurýry ve 24 zemích ukázala, že flexibilita je hlavním důvodem pro volbu práce přes platformy pro 67 % z nich.
Přivýdělek jako hlavní motivace
Flexibilita je pro lidi klíčová především kvůli tomu, že velká část z nich nehledá práci na plný úvazek. Podle provozních dat foodory se v létě, tedy v době největší poptávky, přihlásilo do aplikace na méně než čtyři hodiny denně 87,7 % kurýrů. Výzkumný institut evropských odborů ETUI naměřil v roce 2021 u doručovatelů medián osmi hodin týdně a podle něj má většina lidí pracujících přes platformy hlavní zaměstnání jinde. Dokonce i odborářská data potvrzují, že práce přes platformy je doplněk, ne náhrada jiné práce.
Odboráři také často říkají, že jejich boj proti digitální ekonomice je ochranou mladých lidí. Ale i tady data jednoznačně ukazují, že jejich argumenty nejsou pravdivé. Kurýrů ve věku 18 až 24 let je podle Oxford Economics pouhých 9 %. Většinu tvoří lidé ve věku 25 až 44 let (52 %) a 39 % je starších 45 let. Studie Centra ekonomických a tržních analýz, kterou v březnu představil ve Sněmovně Aleš Rod, uvádí podíl studentů mezi pěti a deseti procenty, přes polovinu pracujících je mladších 35 let a každý osmý je starší 50 let.
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Lidé, kterým flexibilní práce a možnost přivýdělku zapadají do životního stylu, u této práce také vydrží: 63 % kurýrů doručuje déle než rok. Jsou to lidé, kteří si přivydělávají k domácímu rozpočtu, překlenují změnu práce nebo potřebují hodiny, které jim žádný klasický zaměstnavatel nenabídne.
Pokud by jim práce přes digitální platformy nevyhovovala, už dávno by si při nízké nezaměstnanosti našli jinou práci. Zůstávají, protože jim to dává smysl. A dokonce i lidé, kteří pracovníky platforem zastupují, jasně říkají, že se dá spousta věcí zlepšovat – ale flexibilita spolupráce musí zůstat za každou cenu zachována.
Výzva odborářům - přestaňte manipulovat
Vždy a všude je co zlepšovat a je určitě dobře, že si pracovníci platforem zkouší definovat, co je pro ně důležité. Sice se s jejich zástupci nemůžeme shodnout na všem, ale diskuse s nimi je vždy věcná a praktická. Zejména proto, že máme shodu na tom základním – že máme flexibilní práci zlepšovat, ne ji zakazovat.
Odbory bohužel zvolily boj proti úplnému základu digitální ekonomiky. Místo toho, aby řešili nízkou produktivitu a pomáhali hledat cesty, jak Česko modernizovat, zkouší nás táhnout opačným směrem. A navíc si vymýšlejí argumenty, protože vědí, že skutečná fakta je usvědčují z nepravdy.
Celá kampaň začala tím, že si odboráři vymysleli naprosto hypotetickou situaci, že kvůli přesnější definici závislé práce přejde do švarcsystému půl milionu lidí. Pak si vymysleli, kolik tak asi budou brát, a vypočítali, kolik by teoreticky stát na takové změně tratil. A je jasné, že vymyšlené číslo vynásobené velkým vymyšleným číslem dává obrovské číslo. A že spousta médií nebude zkoumat metodiku, ale hezky znějící výmysl prostě dá do titulku.
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Základem sporu je to, že se ministerstvo práce a sociálních věcí velmi rozumně rozhodlo, že nebude vytvářet nějaký třetí pracovní režim pro digitální ekonomiku, ale že upřesní definici závislé práce na základě aktuální judikatury. A že bude mnohem přísněji tato jasná pravidla vymáhat. Takto se chová každý rozumný stát – má co nejsrozumitelnější pravidla, neobtěžuje byrokracií poctivé a tvrdě trestá ty nepoctivé.
Přiznám se, že vůbec nerozumím tomu, proč proti tomuhle přístupu odboráři bojují. Věcně to nedává smysl a fakta jasně ukazují, že odboráři nemluví pravdu. Přesto do této kampaně proti zlepšování podnikatelského prostředí a zlepšení ochrany zaměstnanců před nekalými praktikami investují nejen spoustu energie, ale i peněz. Je samozřejmě dobře, že máme bohaté odboráře. Ale možná by ty peníze mohli investovat spíš do zlepšování situace pracujících než do slušivých fotek v drahých oblecích na sociálních sítích.
Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR