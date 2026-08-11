Proč je Prague Pride pro Palestince? Gaza je průšvih, ale gay by pod vládou Hamásu nepřežil

Ale i „pochod hrdosti“ přináší novinky dříve u nás nevídané. Příkladem je hojná přítomnost palestinské symboliky – hesla, vlajky, šátky kefíja. To se i ten, kdo se proti „pochodu hrdosti“ nevymezuje a proti homosexuálům už vůbec ne, musí trochu zamyslet.
Proč se tu slaví nejen myšlenka palestinské státnosti, ale i Gaza, de facto její vládci z Hamásu (lidem zvolení) a islamisté vůbec? Proč pochod na podporu sexuálních menšin slaví ty, kteří doma sexuální menšiny kriminalizují, ba likvidují? Proč se na Prague Pride prosadila jejich symbolika dva týdny poté, co do „průvodu hrdosti“ v Berlíně najel islamista, jednu ženu zabil a desítky lidí zranil? To jsou otázky za milion.
Poslali svůj vzkaz hlavně islamistům?
Prague Pride je mediálně atraktivní a fotogenická akce. Takže i ten, kdo nebyl přímo na místě, najde dost materiálu na webu, třeba ve fotogaleriích. Z nich se může dozvědět třeba toto.
Může spatřit palestinské vlajky v průvodu i na Staroměstském náměstí. Vidět muže v kefíji, kráčejícího průvodem též s vlajkou. Dozví se, že byla vyhlášena minuta ticha za oběti útoku v Berlíně. A přečte si vzkaz, který zazněl z pódia: „Posíláme srdce nejen do Berlína, ale do všech míst světa, kde lidé nemají právo být těmi, kým opravdu jsou.“
Ten vzkaz je zajímavý ohledně potenciálních adresátů. Míří i do Palestiny, do Gazy zvláště? Řekl by někdo z organizátorů, že právě do islamistického, ba obecně islámského prostředí by takový vzkaz mířit měl?
Je tomu dvacet let, kdy v Pásmu Gazy – pár měsíců po stažení Izraele – proběhly první (a též zatím poslední) volby. Hamás je tehdy vyhrál v celé Palestinské autonomii, ale v Gaze získal absolutní většinu. Pár měsíců poté se zmocnil vlády nad celou Gazou a změnil ji k obrazu svému.
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Palestinské vlajky i odkaz na Macinku. Prague Pride rozzářil Prahu barvami
Kolovaly tehdy zvěsti, že Hamás v Gaze shazuje gaye ze střech. Nebyly pravdivé. To se dělo na územích ovládaných Islámským státem třeba v Iráku. Ale bohatě stačí to, co na přístupu Hamásu pravdivé bylo: kriminalizace, potlačování, de facto likvidace gayů, leseb, jakéhokoliv projevu přiznané homosexuality. Prostě dokonalá ilustrace „světa, kde lidé nemají právo být těmi, kým opravdu jsou“, jak zaznělo teď o víkendu v Praze.
Zatleskejme islamistům, ale z bezpečí
Takže otázka zní. Proč právě „pochod hrdosti“ se s Palestinou, Gazou i tamními islamisty (Hamásem) solidarizuje? Těžko říci, dokud se neopřete o ideologii „intersekcionalismu“.
Mám s ní nepřímou zkušenost. Před lety jsem četl stížnosti amerických židovských feministek na „intersekcionální feminismus“. Neměl jsem páru, oč jde, přeložil jsem to „průsečíkový feminismus“, ale pak mi to z textu došlo. Jde o to, že i když jste feministkou, nemůžete bojovat jen za rovnost žen, ale musíte bojovat i za věc Palestinců, klimatu a tak dále a tak dál.
Americké židovské ženy inklinují k levici (říká se, že zatímco izraelští Židé věří v judaismus, američtí Židé v progresivismus). Běžně se solidarizují s menšinami, sociální spravedlností, antirasismem či bojem za klima. Ale muset se paušálně solidarizovat s Palestinci? I když se právě činí jejich teroristé? Jen proto, že si to žádá ideologie „intersekcionálního feminismu“? To mnohé americké Židovky prostě nepřekously. To už na ně bylo moc.
Cosi podobného možná číhá na homosexuály. Aby byl někdo „intersekcionální feministkou“, nestačí bojovat za rovnost žen a mužů, musí bojovat i za Palestince, sociální spravedlnost či klima. Abyste byli „intersekcionálním homosexuálem“, nestačí bojovat za rovnost sexuálních orientací, ale musíte bojovat i za Palestince, sociální spravedlnost či za klima. Bláznivé? Ale pro progresivisty skutečné.
Kdyby pokrokoví gayové a lesby uvažovali racionálně, napadlo by je třeba toto. Předsedou izraelského parlamentu je Amir Ochana z Netanjahuova Likudu. Je deklarovaný homosexuál a se svým partnerem vychovává dvě děti (získali je v USA pomocí surogátního mateřství). V Pásmu Gazy by se s takovými týpky nemazali.
Ale protože pokrokoví gayové a lesby uvažují ideologicky, mluví o izraelské genocidě a Gaze i islamistům tleskají. Samozřejmě, že z bezpečné vzdálenosti. To jsou věci, co.