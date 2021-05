Otec a syn zachovaly paměť dvou totalit

PRAHA 10 Na naše hrdiny z druhé světové války vzpomínáme s velkou vděčností. Každý květen se pravidelně vracím na pietní místo u strašnického krematoria. Váže se k němu příběh, který přesahuje lokální měřítko. Příběh skutečných hrdinů, který by stál za zfilmování.

Ve Strašnicích je rozptýlen popel 2154 mužů, žen a dětí, kteří položili svůj život za naši svobodu v boji s nacistickými okupanty. Je neuvěřitelné, že úplné informace o tom máme díky panu Františku Suchému až z poměrně nedávné doby. Právě ve Strašnicích spočinul popel předáků odboje, jako byli generálové Bílý, Vojta, Šára, Svátek, Doležal a Churavý, dvou ze Tří králů, pánů Balabána a Mašína, nebo spisovatele Vančury. Uchováván je tu i popel 26 obyvatel Lidic: těch, na které nacisti přišli až po okamžiku vyhlazení, mezi nimi dvou chlapců, kterým bylo málo přes patnáct let. A mnoha dalších.

Místo se nachází vpravo v urnovém háji. V jeho středu je jemná socha mladé dívky s názvem Smutné jaro. Popel našich hrdinů uchovával po celou okupaci s nasazením vlastního života ředitel krematoria František Suchý starší. Se svým synem Františkem (1927–2018) vytvářel potají seznamy zavražděných, kteří nebyli zpopelňováni v běžném čase, ale při mimořádných nočních směnách. Díky hrdinství obou známe tedy jména našich hrdinů i místo jejich věčného odpočinku.

A to není celé. V osudu rodiny Suchých jako by se odráželo celé drama totalitních režimů 20. století. Do února 1948 zde pietně upravené pohřebiště nevzniklo. Místo upadlo do zapomnění. Avšak v 50. letech začala být ve zdejším krematoriu znovu zpopelňována těla popravených – tentokrát z politických procesů. A otec a syn se pokoušeli navázat na své úsilí z doby okupace. I toto zpopelňování totiž mělo být utajené. František Suchý mladší se zapojil do protikomunistického odboje. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen na 25 let žaláře. Na svobodu se dostal díky opakované přímluvě rodičů až na podzim 1964. Jak vidno, minula ho velká amnestie v roce 1960. Komunisté nesnášeli, když se hrdinové rekrutovali z jiných řad než jejich.

O hrdinství obou mužů se dlouho mnoho nevědělo. Opravdoví hrdinové jsou skromní. Nakonec přece jen František Suchý mladší podal svědectví o své i otcově činnosti. Díky pomoci pražského magistrátu se podařilo místo důstojně upravit a 11. listopadu 2017 bylo odhaleno zdejší Čestné pohřebiště hrdinů II. odboje.

Dílo i životní pouť byly dovršeny. Za několik měsíců František Suchý mladší zemřel. Z vděčnosti po něm máme v Praze 10 pojmenovaný malý park. Najdete ho cestou od krematoria dolů, mezi ulicemi Krátká a Nad Primaskou. Každoročně se tu koná malá vzpomínková slavnost. Zvu vás!