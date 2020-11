Chátrajícím školám jsme předepsali recept za 1,7 miliardy

PRAHA 10 Spoustu věcí jako městská část sami neovlivníme. S kolegy proto často musíme občanům vysvětlovat, že tuhle ulici nebo budovu opravit nemůžeme, protože není v našem majetku, a tamtu službu neprovozujeme. Klíčovou oblastí, o kterou se samosprávy starat naopak musí, je školství. Jak se to s ním na Desítce má? Máme před sebou spoustu výzev. Spíš bohužel, než bohudík…

Zřizujeme třináct základních a 20 mateřských škol, což s sebou přináší řadu radostí, ale i starostí. Pořádně hluboké vrásky nám dělá zejména stav prostorů, v nichž základky a mateřinky fungují.

Těch objektů je čtyřicet, jejich stáří se pohybuje mezi 45 a více než 100 lety – a bohužel, technický stav tomu ve většině případů plně odpovídá. Do rekonstrukcí a modernizace se tu léta investovalo jen velmi málo. Havárie zdravotně technické instalace, elektroinstalace a další poruchy jsou tak pro nás denním chlebem. Jenže to zdaleka nestačí! Dobrý lékař vám také nebude dokola dávat jen léky tlumící bolest, aniž by se zaměřil na příčinu vašich zdravotních problémů.

A my jsme „doktoři“, kteří už teď vědí, že stav „pacienta“ se bude v čase zhoršovat. Podle aktualizované demografické analýzy totiž do roku 2028 naroste počet dětí ve věku 6-10 let o 10 % a ve věku 11 – 14 let dokonce o 42 %. Tedy máme nejen technickou, ale i kapacitní „chorobu“.

Proto jsme letos dali dohromady podrobný plán oprav, rekonstrukcí a výstavby budov mateřských a základních škol. Na deset let. Jako ve všech strategických oblastech, i v této je totiž klíčová kontinuita. Aktivita tudíž nestojí a nepadá s naším funkčním obdobím.

Jen přes letošní prázdniny jsme do oprav budov a zázemí škol investovali 31 milionů korun. Školka Tuchorazská tak má renovované interiéry, stejně jako základní škola Brigádníků, kde navíc vznikly dvě nové učebny. ZŠ Jakutská se zase od září může pyšnit novým topením. Zahájili jsme rekonstrukci mateřinky U Vršovického nádraží, postupně připravujeme očekávanou rekonstrukci ZŠ V Olšinách („stará škola“), zateplení ZŠ Olešská, Mateřské školy U Roháčových Kasáren či zahájení výstavby kompletně nové mateřinky Bajkalská.

A tak dále, podrobný výčet by byl hodně dlouhý. Vždyť předpokládaný objem investic pro náš desetiletý plán je 1,7 miliardy (v současných cenách). Ano, to číslo je astronomické, ale věřte mi: jinak to nejde. Pokud budeme šetřit na nejmladší generaci, za pár let se nám to vrátí i s úroky.

Městská kasa však není bezedná, a tak jsme museli sáhnout i k nepopulárním krokům. Kritizováni jsme byli především za to, že jsme souhlasili s magistrátním návrhem na zvýšení daně z nemovitosti. Jenže to nám umožní vybrat o 70 milionů korun ročně víc – a tyto peníze půjdou do koruny právě na školní budovy.

Chci ovšem skončit pozitivním „teď a tady“. Už v několika předchozích textech jsem chválila kreativitu ředitelů našich škol a školek a jejich učitelů. Jsem velmi příjemně překvapena projekty, které vymýšlejí a realizují, některými přímo nadšena. Mám obrovskou radost, když vidím, jak jsou výchově dětí ochotni věnovat i svůj volný čas.

Právě oni a jejich žáci si zaslouží, aby mohli každý den chodit do budov 21. století.