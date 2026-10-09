Festival prázdných volebních hesel. Kampaň Pavla Béma bohužel zůstává nedostižná

Ta hesla jsou důležitá. Už víc jak měsíc ale trpím tím, že na billboardech míjím nicneříkající fráze a u nich stojící panáky.
Obecně řečeno, kladu si otázku, jestli má taková volební kampaň vůbec smysl. Jestli by nebylo lepší ty peníze třeba věnovat na charitu. Vezměme to konkrétně.
Kandidát na pražského primátora za ODS Tomáš Portlík „chce dát Praze tempo“. Má Praha pomalé tempo? O kolik rychlejší tempo jí chce dát, proč a v čem? Slogan nakonec vyznívá ještě paradoxněji, protože jeho obvodní kolega z ODS z Prahy 2 Jan Korseska má heslo: „Držíme tempo.“ Je to stejné tempo, o kterém Portlík píše, že je pomalé? A jaké je to tempo?
Podivná je také posedlost hnutí ANO tím „makáním“. Zaprvé, problém některých radnic není to, že by se tam nemakalo, ale že se tam makalo směrem, o který voliči úplně nestojí (třeba se tam postavil most, na který nesmí auta). Nemluvě o tom, že všudypřítomné „makání“ na plakátech působí strašně komunisticky, jako předlistopadové Rudé právo, kde se vždycky psalo, jak všichni pěkně pracují a zemědělci sklízejí o žních.
Zajímavé je, že se to vztahuje na celé město nebo obec, modelově „Lhota bude zase makat“. Vypadá to, jako by se tam totiž dosud flákali úplně všichni...
Kandidátka ODS a TOP 09 na primátorku v Brně Kamila Zlatušková staví svou kampaň na tom, že Brno je „dobrá adresa“. Má i slogan: „Volím nejlepší adresu!“
Kromě toho, že to není žádný volební slib, je ještě problém v tom, že v takovém případě spíš dobře pracovala předchozí primátorka Markéta Vaňková, která tu nejlepší adresu logicky zařídila, a nic to nevypovídá o samotné Zlatuškové.
Piráti sice zdůrazňují heslem „volím bydlení“, na co se budou soustředit, a nikdo proti tomu nemůže nic mít, ale jejich celorepublikový slogan „ať to tu žije“ jednak vyvolává sarkastickou otázku, jestli bylo v České republice (třeba Praze, kde vládl předseda Pirátů Zdeněk Hřib) doposud mrtvo. A navíc věta „ať to tu žije“ spíš evokuje přípravu nějakého mejdanu a pařby.
Uznávám, že billboard má smysl u stran, u kterých bych jinak nevěděl, že vůbec kandidují, ale tam by snad stačilo napsat: „Jsem Jan Novák, těší mě, kandiduji na radnici.“ Kreativnější větou už člověk většinou něco zkazí.
Pokud jde o obecná hesla, v tomhle ohledu jsou nakonec nejlepší Motoristé s větou „Hrozní jsme“, která je hodně originální, vychází z autentického citátu Petra Macinky a je i šmrncovně provokativní.
Nedostižný Bém
Pojďme ještě mimo Prahu: Hnutí Srdce pro Pardubice, billboard „Jdeme do toho!“ a dvě hlavy pánů. Že jdou do toho, už tak nějak člověk pochopí i bez té věty, když visí na billboardu. V Kolíně jsem zahlédl u Změny pro Kolín heslo „Shoda místo tahanic“. To je sice hezké, ale trochu málo. To, že se politici nebudou hádat a tahat, je základ.
Kampaň Pavla Béma, stará skoro dvacet let, ať si o něm myslíme, co chceme, bohužel zůstává nedostižná. Odehrála se ve stylu „Šest nových stanic metra do roku 2010“. To bylo prostě konkrétní. V Praze se mu blíží snad jen STAN, který má na plakátech konkrétní věci – filharmonii a okruh – ale také chtějí zavedení mýta a zdražit Lítačku. Takže jejich program je bohužel trochu pro masochisty.