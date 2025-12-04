Vyrobili kolaps, tak ho mají. Politici aktivně pracovali na dopravním fiasku v Praze

Před několika dny si Pražané stěžovali na dopravní kolaps kvůli nezkoordinovaným uzavírkám. Bylo to 12. listopadu. Trval devět hodin
a tramvaje nabíraly zpoždění 30 minut. Pak se vše opakovalo o pár dní později, ale to už se k předchozím příčinám přidal i padající sníh a jedna konkrétní závada konkrétní tramvaje. Pražský náměstek pro dopravu a předseda Pirátů Zdeněk Hřib čelil kritice, že s tím nic nedělá a že uzavírek je příliš mnoho. Představil pak čtyřbodový plán rychlé nápravy, třeba zrychlení prací na silnici a jasnější odpovědnost za uzavírky. Super, ale to neřeší podstatu.
„Zácpy“ se staly opět tématem, a pokud bydlíte daleko od Prahy, čtěte také dál, protože podobná situace panuje i v dalších velkých městech. Také Brno má uzavírky, vyhrazené pruhy pro autobusy, modré zóny a kolony. Problém je dokonce i na dálnicích – Pražský okruh je koneckonců dálnice D0, ale týká se to i déjedničky.
A teď pozor, opravdová příčina je ještě někde jinde. Zdeněk Hřib a další politici nejenže ten dopravní kolaps neodvrátili, ale oni aktivně pracovali na tom, aby k němu došlo.
A povedlo se jim to skvěle. Nejde totiž s prominutím jen o blbé uzavírky, které časem skončí, ale o to, jak se dnes tvoří dopravní politika velkých měst. Tvoří se totiž podle filozofie, že progresivní politici ubírají autům prostor a pak s údivem tvrdí, že „aut je moc a do města se nevejdou“.
To je častá věta, kterou Hřibové a spol. opakují a následně se snaží auta z města vymítat jako ve středověku inkvizitoři ďábla. Přitom je zjevné (už z logiky věci, že aut je víc), že voliči chtějí do Prahy jezdit autem, potřebují to a určitě to nedělají z marnivosti.
A teď pár příkladů, proč je pražský kolaps částečně uměle vyvolaný politickými rozhodnutími.
- Staví se nový most přes Vltavu (Dvorecký), kam ale budou mít auta zákaz vjezdu (přitom vedle je jedno „úzké hrdlo“ – Barrandovský most). Vedení Prahy mělo šanci postavit „druhý Barranďák“, ale nevyužilo ji.
- Praha má příliš striktní politiku parkování (hlavně některé městské části), takže řidiči, kteří tam hledají místo, beznadějně krouží, a tak i oni „krmí“ kolony.
- Dalším morem jsou vyhrazené pruhy pro autobusy, které (pomineme-li fakt, že je absurdní, že v jednom pruhu je kolona a v druhém si občas projede autobus, taxík nebo policisté) paradoxně zpožďují i MHD. Protože na některých místech prostě, dřív než začne vyhrazený pruh, jedou auta a MHD společně a společně si prostě postojí.
- Město je plné různých viditelných i neviditelných bariér. Ať už jde o různé pokusy o omezení dopravy na nábřeží, či pokusy o uzavřené zóny pro rezidenty. Říká se tomu vzletně „zklidnění dopravy“, ale když slyšíte, jak lidé nadávají, tak zjevně moc klidní nejsou.
- Pokud bude tramvaj jezdit na Václavské náměstí a protínat magistrálu, mohla by to být další „bariéra“.
- Minulý týden se v pořadu Rozstřel na iDNES.cz střetli Hřib se svým předchůdcem Adamem Scheinherrem (Praha sobě), který je teď v opozici a řekl tam zajímavou věc. Uvažuje se o rozšíření některých průtahů městem, třeba Jižní spojky (on používá krásné slovo „zkapacitnění“), ale současné vedení města je v přípravě těchto staveb spíš laxní.
Ještě odbočím. Kromě kolon v městech se bude muset řešit i zhoršující se situace na dálnicích, kde každá sebemenší kolona vede k mnohakilometrovým frontám, protože se tam na rozdíl od jiných silnic neotočíte a nezacouváte. Jak aut na dálnicích přibývá, je to čím dál větší problém. Zřejmě bude nutné ještě víc propracovat systém varování řidičů a objížděk. Ale zpět do města.
Nejsem blázen a chápu, že ve městě žijí chodci, cyklisté i aktivisté, ne všichni chtějí auta, ale má-li být radnice nějakým rozhodčím těchto zájmů – auta vs. jejich nepřátelé – tak teď rozhodně nepíská rovinu.
Otázka dopravy a kolon je totiž víc politická než technická. Důkazem toho je i existence strany s názvem Motoristé a jsem přesvědčen, že i voliči Pirátů nejsou tolik proti autům jako Piráti samotní. Chce to rázná rozhodnutí.
V roce 2026, roce komunálních voleb, bude dobré znovu od základu diskutovat, jakou dopravu ve městech chceme a jestli opravdu chceme to vymítání aut. Mimochodem, Hřiba, který se chce věnovat celostátní politice, má nahradit ještě militantnější pirát. Jaromír Beránek. Na serveru Zdopravy.cz řekl, že „SUV by měla platit víc za parkování“ (nemohl jsem tomu uvěřit). Jak bude určovat, kde končí „normální auto“ a kde už začíná „SUV“, když máme i různé křížence? Ještě že budou volby.
Dotyčný v témž rozhovoru také řekl, že je pro mýto a že by ho neměli platit ti, „kteří jedou do města dělat něco užitečného, ale ti, co si zkracují cestu“. Už je to tu zas – kádrování, čí cesta je bohulibá, a čí ne. V neděli jsem byl v práci do jedenácti večer, tak jsem jel autem. Je to pro Beránka dost dobrý?
Na závěr historka pro odlehčení. Vzorem pro nepřátele aut je Kodaň, město, které pomalu ubírá parkovací místa, aby se do centra vešlo aut čím dál méně. Jeden z dánských propagátorů konceptu přijel před časem do Prahy, aby tu poradil. Odjel ale s nepořízenou a v jednom rozhovoru se loučil větou: „Vy nemáte v Praze rádi lidi, vy máte rádi spíš auta.“ Omyl. Nemáme rádi auta, ale lidi v autech.