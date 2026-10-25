Praha je na svou hromadnou dopravu hrdá. V roce 2023 turistický magazín Time pražskou MHD vyhodnotil jako druhou nejlepší na světě po Berlíně, před Tokiem. Mně tedy berlínská síť U-Bahn a S-Bahn přijde příjemně punková, ale nejlepší? Nevím… A srovnávat se s Tokiem, které už má s periferiemi více než 30 milionů obyvatel, je absurdní. To je jiná disciplína.
Ale Pirát Zdeněk Hřib ten žebříček rád připomínal, takže já teď jemu i Hlaváčkovi rád připomenu, že pražská hromadná doprava má tedy ještě rozhodně své rezervy. A budu hned konkrétní.
– Je super, že máme prázdniny celou zimu. „Na vánoční a novoroční provoz naváže od 5. ledna až do 1. března mírně omezený provoz MHD v Praze. Většina tramvajových a městských autobusových linek se bude řídit podle poloprázdninových jízdních řádů,“ psal server PrahaIN zkraje roku 2026. Můj dojem z jízdních řádů na zastávkách, že těch autobusů je nějak méně, tedy není klamný. Prostě jich ubývá. Bude jich po zdražení ještě méně?
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– Jedeme rozpáleným autobusem, ale neotevíráme okna, protože je na nich napsáno, že „otevřením okének se účinnost klimatizace sníží“. Jestli klimatizace funguje, reálně nevím, ale myslím si, že ne. Všichni se potí. Ale když okno otevřu, naštvaný řidič vyleze z té své boudičky a seřve mě. Popisuji reálnou příhodu. A když se někdo přece jen zeptá, pan řidič řekne, že klimatizace nefunguje.
– Mohlo by platit rčení „neurvalý jako řidič pražské MHD“ (čest výjimkám). Zažil jsem třeba jednoho šoféra, který do čur... nadával nahlas nějakému chudákovi, který před kruhovým objezdem dával přednost možná až moc poctivě a vytvořila se tam kratší kolona. A ještě horší je, když někdo fakt udělá nějakou chybu. V pátek si nějaký hoch v autobusu vytáhl housku (jíst se tam nesmí) a místo, aby ho šofér zdvořile upozornil, vylétl na něj a řval: „Děláš si srandu?“
– Pozoruhodná je také neochota otevírat u autobusu ty úplně přední dveře. Někdy se mnou řidiči hrají takovou hru, že je chvíli nechají zavřené, jestli nepovolím a nepůjdu k těm zadním. Někdy vyhraju já, někdy vyhrají oni.
– Neaktuální jsou vyvěšené jízdní řády. Na zastávce u mého domu pořád visí jízdní řád linky 183, který platí od 29. 8. do 9. 9.
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– Že má občas spoj zpoždění, chápu, zvlášť když jsem velkým odpůrcem vyhrazených pruhů pro autobusy. Ale že autobus občas nepřijede vůbec (stalo se to zrovna v pondělí s již zmíněnou linkou 183), to už nechápu.
– Pražská MHD se rozrůstá pomalu. V roce 2018 jsem v článku (rozhovor s ředitelem Metroprojektu) psal výhled, že první vlaky na trase D by měly vyjet v roce 2028. Zatím je vyražená jen malá část trasy, a kam se na trase D svezeme v roce 2028, to si dosaďte každý sám podle toho, jak jste kdo vulgární...
Pražská MHD s ročním kuponem v ceně 3 650 korun není drahá, to uznávám, ale když zároveň konkurenční ANO vytýká Praze, že se jí zbytečně válí stovky miliard na účtě, musí umět vedení města to zdražení přesvědčivě zdůvodnit.
Jinak bych řekl, že jet autem je pohodlnější. Ostatní řidiči na mě sice taky občas řvou, ale ta klimatizace mi zatím běží.