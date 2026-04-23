Jak dostat auta z centra? Ne po pirátsku. Chtějí-li plošný zákaz, zavání to svazáctvím

S auty to tak nejde. Nelze snadno spočítat, kolik – zda vůbec něco – rozpočtu Prahy přinášejí. Ale lze uvažovat o tom, jak jejich provoz v historickém centru omezit. Třeba mýtem. Nebo plošným zákazem.
Piráti v roli pražských náměstků pro dopravu zkusili navrhnout obojí. Za Zdeňka Hřiba chtěli zpoplatnit průjezd přes Malou Stranu (levý břeh centra) i Křižovnické náměstí (pravý břeh), leč zarazilo to ministerstvo vnitra. Za Jaromíra Beránka zkoušejí prosadit – tedy jen na letní prázdniny – plošné zákazy tamtéž, ale právě teď narážejí na odpor sousedních částí Prahy.
Ve vzduchu visí otázky. Musíme se s ucpanými komunikacemi v historickém centru prostě smířit? Existují jen ta dvě řešení, která zkusili Piráti? Mýto, či plošný zákaz? Jsou vůbec Piráti kompetentní pro branži dopravy, když účinný a prosaditelný model nevymysleli? A jsou-li právem kritizováni, je tu vůbec někdo jiný, kdo by účinný model vymyslel?
Piráti mají smůlu. Když už jim nevelí Ivan Bartoš, jenž je dokázal „postavit do latě“, často působí jako rozhádaná parta svazáků. Parta kráčející ve šlépějích německých Zelených, kteří si získali cejch „strany zákazů a zdražování“. Parta, jež v Praze našla ideové spojence snad jen na „wokovské“ Praze 7, městské části známé starostou Čižinským (Praha sobě).
Pražské „wokovství“ mívalo i legrační nádech. V květnu 2019 vyhlásila městská část Praha 7 „stav klimatické nouze“. Vydala prohlášení, že přestane používat jednorázové plasty, zlepší hospodaření s vodou, podpoří vznik „zelených střech“. Nic proti tomu. Kdo by také měl něco proti zeleným střechám. Ale to vše bylo motivováno opičením se po progresivním Západu, kde se stavy klimatické nouze vyhlašovaly ve Skotsku, Walesu, Londýně, Bristolu, Bernu, San Franciscu i Heidelbergu. Tak proč by ho nevyhlásila i Praha 7.
Ano, byla z toho legrace. I na sousední Praze 8, kde radnice varovala občany před cestami na ohroženou Prahu 7 a zároveň ujistila, že uprchlíkům před zdivočelým klimatem z Prahy 7 poskytne humanitární pomoc. Jasně že to bylo jako od Járy Cimrmana či od Monty Python. A nakonec proč ne, ty má přece rád každý.
Ale teď s auty, s regulací letního provozu v historickém jádru Prahy, to je jiná liga. Legrace tu nepomůže, i když Piráti představují snadný terč.
Problém by se jen přesunul k sousedům
Za pozornost stojí už to, že proti návrhu dopravního náměstka Beránka se postavili radní pro dopravu sedmi městských částí: Prahy 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10. Jak vidíme, schází „wokovská“ a uvědomělá Praha 7. Ale pozor. Ta drtivá většina ostatních částí Prahy není proti proto, že by si dělaly legraci z Pirátů. Nebo že by bagatelizovaly ulice ucpané auty.
Hlavní důvod odporu je jinde. A sice v tom, že kdyby se prosadil plošný zákaz průjezdu po levém i pravém břehu Vltavy v historickém centru, tak by se problém nevyřešil ani nevytratil, jen by se přesunul do sousedních čtvrtí. Někdo v tom může vidět inspiraci migrační politikou EU. I tam se neřeší hlavní příčiny, příliv nelegálních imigrantů a bídná ochrana jižní hranice EU, ale přerozdělování těch migrantů, kteří se již do EU dostali.
Ne snad, že by Piráti přímo řekli, že je inspiroval vztah EU k migraci, ale jisté myšlenkové souznění z toho čiší. Nebo snad ne?
Je tu někdo, kdo by to udělal lépe?
Toto je jeden z hlavních zdrojů svazáctví čišícího z Pirátů či Prahy 7 čiší. Problémy, o kterých je tu řeč, jsou skutečné, nikoliv vycucané z prstu. Centra měst bývají v létě sužována většími vedry než před čtyřiceti či padesáti lety. Jsou zahlcena auty daleko víc než před půlstoletím. Ale pokud se to řeší pomocí sloganů typu „stav klimatické nouze“ či pomocí plošného zákazu vjezdu aut, působí to chtě nechtě svazácky.
Právě to pak dělá z Pirátů a jejich souputníků snadný terč. Stačí na ně ukázat prstem a jejich řešení odmítat, neboť působí svazácky. Místo aby vznikala konkurence nápadů, jak zahlcení center měst auty řešit. Nápadů, ze kterých by vzešla praktická cesta přijatelná pro většinu.