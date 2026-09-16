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Hlukoví teroristé nikoho nezajímají, jenom trošičku, před volbami. Nakonec vždy vítězí prachy

Martin Zvěřina
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Lodě na Vltavě v Praze. | foto: Janek/Alamy/Profimedia

Zastupitelé Prahy 1 měli v úterý projednávat problematiku hlučných lodí na Vltavě, které ruší svými produkcemi obyvatele. Když před necelým rokem uspořádali v Praze 1 referendum, vadily hlučné lodě sedmdesáti procentům lidí. Změní se něco? Ani náhodou, vždyť si obyvatelé nejrůznějších částí Prahy stěžují na hluk desítky let a politici nedělají takřka nic.

Hluk je zdraví škodlivý, což je dostatečně prokázáno a jeho negativní dopady na kvalitu spánku, kardiovaskulární systém, krevní tlak nebo na psychiku je popsán léta, přesto se hlukem nikdo moc vážně nezabývá. Naopak, politici jej soustavně bagatelizují.

Kdyby šlo o koncentraci nějakých škodlivých látek v ovzduší, tak by politici stáli v čele protestního průvodu. Když si ale stěžujete na hlučné „hudební“ produkce v obydlených oblastech, je nejsnazší označit vás za zapšklého člověka nepřejícího ostatním zábavu, nebo obecně nepřítele umění.

Jestli někdo v posledních letech trochu mění situaci, pak jsou to soudy, Karlínská kasárna a Branické ledárny budiž příkladem. V těchto případech se soudy zastaly obyvatel proti hlukovým teroristům.

Asociální a toxické chování

Ale vraťme se k Vltavě. Lodě vezoucí turisty nesužují jen Prahu 1, ale též, samozřejmě v menší míře, i obyvatele jiných městských částí.

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Hlavní město nemůže provoz na řece regulovat, to přináleží státu, který má za to, že v Praze není lodní doprava nijak nadlimitní. Pokud tedy stát toleruje asociální a toxické chování provozovatelů lodí, je jen otázkou času, než se někdo obrátí na soud.

Praha 1 (a další městské části spravující břehy) ale může rozhodovat o náplavkách a tedy i kotvištích lodí. Teoreticky hrozí hlučným lodím zákaz kotvení v centru, ale jen teoreticky. Politická válka se vede hlavně o to, odkud bude lepší výhled na turistické atrakce, zda z lodních palub, nebo z náplavek. Ne, nebojte se, nebojuje se o lepší, kultivovanější město, bojuje se o peníze, kdo nejlépe zpeněží dílo předchozích generací, zneužije mezer v zákoně, má přednost. Otázku, jak se žije obyvatelům centra, si nikdo nepoloží, takovou hloupostí se přeci nebude zabývat, když jde o miliony.

Dlouhodobě neudržitelná situace

Shrňme si to, politické vedení centra hlavního města bude pár týdnů před volbami předstírat, že jej zajímá kvalita života obyvatel, aby po volbách zahustilo počet hospod a pseudoslužeb na náplavkách za bohulibým účelem zvýšení výtěžnosti.

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Situace je dlouhodobě neudržitelná, řada pseudopodnikatelů se mnoho let snaží vytlačit normální obyvatele z centra, učinit z něj dokonalou airbnb čtvrť, obývanou výhradně turisty, čímž by maximalizovali zisky.

Dřív či později si občané uvědomí, že město je především společenství lidí a ne gang, který chce vyždímat z historických kulis maximum a to i za cenu zničení. Lidé se v naší milé zemi mohou vyjádřit k čemukoli, k hluku, porušování norem i zákonů, nebo – ó, hrůzo – k tomu, že by v městech mělo být k žití, ale politici je ignorují. Frustrace vzrůstá a jen hlupák si může myslet, že to může pokračovat na věky.

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