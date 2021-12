Praha je volná. Piráti už hlavnímu městu dál vládnout nechtějí

Piráti to v pondělí rozsekli, když večer rozhodli, že jejich kandidátem bude opět Zdeněk Hřib. Vzhledem k primátorovým dosavadním výkonům a jeho profesi by se dalo zažertovat, že to bude asi nějaká diagnóza. Vždyť vyvozuje-li kandidát na primátora vážně nějaké volební závěry z toho, kolik má strana sledovatelů na Facebooku, je zřejmé, že se příliš neorientuje v realitě.

V jednom však měl pan Hřib pravdu, s ním by mohli Piráti ušetřit. A nejlevnější by bylo, kdyby se na celou kampaň, jak se říká, vybodli.

Piráti pohořeli ve sněmovních volbách, následkem toho přišlo hodně poslanců o práci a tihle „rebelové“ se po desítkách cpou na politické posty ve státní správě, jako by je volič neodmítl. Navíc kandidatura pana Hřiba značí, že mezi členy strany žádná reflexe neprobíhá. S nevelkým přeháněním lze tvrdit, že právě lidé jako pan Hřib to Pirátům počátkem října pokazili.

Ovšem pražský volič reflexi provádí, a to celkem nemilosrdně, vzpomeňme si, jak zametl s Hřibovou předchůdkyní Adrianou Krnáčovou. Dalším faktorem, který může sehrát roli, bude výkon vlády a Pirátů v ní angažovaných zvlášť. A zde je další nečekaný výklad reality z úst pana Hřiba: jaksi samozřejmě počítá s tím, že preference koalice Spolu i hnutí ANO budou setrvale klesat, zatímco Piráti vstanou z popela.

Pirátská strana stojí na velmi malé členské základně a produkuje roztodivné nápady a to, že získala post primátora hlavního města, bylo do značné míry dílo okolností. Udržet post by žádalo mít nějaký viditelný politicky výsledek – trumf anebo nesmírně populární osobu primátora. Piráti nemají ani jedno. Slibovali, že budou jiní, a ukazuje se, že nejsou ani stejní, ale v mnohém i horší předchůdců. Nemá smysl se pražským Pirátům vysmívat, vysmějí se jim voliči.