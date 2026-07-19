Korunovační klenoty v replikách, nákresech či modelech. Stačí sejít bezmála 800 let staré schody

Přede dvěma lety se areál kláštera – kde i dnes obstarává malá mnišská komunita liturgický provoz – otevřel kulturymilovné veřejnosti. Takže tu lze třeba vyslechnout koncert. Chrámové varhany v bazilice sv. Jakuba mají 8277 píšťal, pročež se pošťuchují s varhanami od sv. Mořice v Olomouci o titul největších v Česku. Letošní 31. ročník mezinárodního varhanního festivalu tu začíná 8. srpna.
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Anebo si můžete zahrát únikovku, dát se tu umělecky nafotit, nechat se provést zrekonstruovanými prostorami včetně rajské zahrady a pak to celé zapít latéčkem v kavárně.
Koruny pod schody
A samozřejmě si zajít na výstavu. Ty tady zpravidla balancují na hraně kejčku přitažlivého i pro zahraniční milovníky „magické Prahy“, tak trochu ve stylu Dana Browna, ale zrovna na té aktuální se návštěvník i leccos dozví. Musí se za ní ovšem spustit právě po oněch starobylých schodech.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Má název „Koruny moci a nebes“ a zaplňuje obě místnosti historického sklepení. Mohla by se jmenovat také „Jiří Urban“, ale to by samozřejmě tolik netáhlo. Nicméně je věnovaná právě práci tohoto skvělého turnovského zlatníka, šperkaře a mistra uměleckých řemesel, který se proslavil hlavně přesnými kopiemi historických korunovačních klenotů.
A ty výstava připomíná, ač tu fyzických exponátů uvidíme jen pár. Například lombardskou železnou korunu z 5. století (tedy samozřejmě její uměleckou kopii) – obroučku potaženou zlatem a posázenou drahými kameny, která sloužila jako insignie císařům Svaté říše římské.
Anebo repliku pohřební koruny Přemysla Otakara II. Originál je z pozlaceného stříbrného plechu, všelijak tvarovaného a vytepávaného, a nese dobovou jmenovku: „Toto jsou kosti Otakara, vznešeného pátého českého krále“. Tento odznak moci přidal spolu s dalšími klenoty svému otci do hrobu král Václav II., když padlého panovníka ukládali v roce 1297 ve svatovítském chrámu. Koruna tam byla znovuobjevena roku 1976, když pohřební tumba procházela zevrubným průzkumem.
Kunhuta, Rejčka, Maria
Na panelech nebo v nákresech či papírových modelech jsou připomenuté třeba taky koruna svatováclavská, koruna císařů římské říše, koruna Napoleona I. nebo koruny českých královen – všelijakých těch Kunhut, Rejček, Elišek a Beatricí, které si pohříchu pamatujeme ještě hůře než jejich vládnoucí manžely.
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A také jsou tu koruny těch „nebes“ zmiňovaných v názvu – tedy ty, které nosili papežové či biskupové anebo sochy a obrazy Marie a Ježíše. Jeden z Mariiných titulů v křesťanské tradici je přímo „královna nebe“.
Pozoruhodným exponátem jsou pak dvě koruny svatební: ty si při svatebním obřadu ve východní křesťanské tradici nasazují nevěsta a ženich a během oddavek si je několikrát vymění.
To se se spoustou dalších zajímavostí dočtete na panelech, kterých je ve sklepení vůbec nejvíce. Nebo vám něco z toho řekne z puštěné videosmyčky sám autor, spolu s dalšími drobnými životopisnými zajímavostmi. A ano, je to ten Jiří Urban, co vyráběl kříž pro papeže Jana Pavla II. k jeho první návštěvě v Československu v roce 1990. Nebo tu granátovou soupravu pro britskou královnu Alžbětu II. – kdopak ji dnes asi nosí?
Anebo se sklepem jen tak projdete, stejně jako celým klášterem, a budete mít radost, že jste se v centru Prahy ochladili v krásných a donedávna nepřístupných historických prostorách. Vašemu podnětnému letnímu výletu do metropole to za současných veder dost možná nasadí příslovečnou korunu.