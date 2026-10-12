Neprosazená MHD zdarma je jen špička ledovce. Více zaplatíme i za rezidenční parkování a bude se připravovat zavedení mýta pro auta za vjezd do centra. A co je na tom nejzajímavější? Rozhodli to voliči.
Je to interesantní postřeh pro politology i sociology. Strany, které nechtěly zdražování a dokonce zvažovaly MHD zdarma, tedy Motoristé, ANO a SPD, získaly v Praze dohromady jen málo přes 20 procent hlasů. Vyhrály strany, které o zdražení MHD či parkovného předem otevřeně mluvily – STAN, Spolu, Praha sobě, ba i Piráti.
Plyne z toto, že pražští voliči se vzepřeli populismu? Myšlence, že všichni mají nárok na vše, nejlépe zdarma? To není až tak jisté.
Jen dvacet procent Pražanů proti dražší MHD
Myšlenka MHD zdarma zavání populismem na sto honů. Ale není cizí ani progresivistům a představě, že lidé nebudou jezdit po městech auty, ale tramvajemi či autobusy. A má i svou racionalitu. V Praze se odhaduje, že zisk z jízdného, tedy asi čtyři miliardy korun, pokryje 17 procent nákladů na MHD. Kdyby byla městská doprava zcela zdarma, magistrátní pokladna by musela doplatit čtyři miliardy navíc, což pro Prahu není fatální částka.
Jenže praxe vypadá pestřeji. Tam, kde už MHD zdarma zavedli, třeba v estonském Tallinnu, porovnávají plusy a minusy. Zjistili i toto. Není to tak, že by řidiči odstavili auta a přesedlali na tramvaje. Praxe vedla spíš k tomu, že MHD ještě víc zaplnili bezdomovci, povzbuzení tím, že je-li veřejná doprava zdarma, nikdo je kontrolovat a vyhazovat nebude.
|
Hnutí ANO ztrácí Prahu a velká města. Má nakročeno k osudu lidovců?
Každý Pražan používající tramvaj či autobus ví, jak vypadá nynější praxe. A umí si představit, jak by to vypadalo, kdyby byla MHD zdarma oficiálně a kdyby ještě polevily už teď nepříliš aktivní kontroly.
Tudy cesta nevede. Respektive vést může, ale jen na úrovni, řekněme, okresních měst (Kolín, Litoměřice, Strakonice, Frýdek-Místek…), ba i celých ministátů (Lucembursko). Prostě tam, kde to lze ohlídat snáze než ve městě s 1,4 milionu obyvatel. Ale i když ideu MHD zdarma vynecháme, stále v Praze platí tarif z éry primátorky Krnáčové (ANO). A voliči teď rozhodli, že tento tarif – celoroční Lítačka za 3650 korun – podraží. Přinejmenším na 4750 korun z éry před Krnáčovou.
Že proti tomu hlasovalo jen 20 procent Pražanů, působí jako zázrak. Aby voliči hlasovali pro zdražení, se stává jen vzácně. Na tom ztráceli svůj vliv němečtí Zelení, když získali nálepku „strany zákazů a zdražování“. Když zelený ministr zemědělství Cem Özdemir říkal: „Lidé se vyživují příliš nezdravě. Potraviny už nebudou za výprodejní ceny.“
|
Chtějí MHD zdarma jen komunisté? Pro Prahu to zvažují Motoristé, ANO i SPD
Proč to v Praze u voličů prošlo? Odpověď není jednoznačná. Ale možná zafungovala i úvaha typu „raději zaplatím víc za Lítačku, než bych podpořil babišovce, kteří by Praze vzali peníze z rozpočtu“.
Budou opoziční postoje v koalici?
V Praze teď vyhráli proponenti zdražení MHD, dražšího rezidenčního parkování a přípravy na zavedení mýta pro vjezd do centra. Proponenti nezdražování jsou teď dílem mimo hru (ANO), dílem mimo samotný magistrát (SPD, Motoristé).
Ale i tak – či právě proto – bude zajímavé sledovat, jak se bude diskuse o zdražování vyvíjet. Zda se v rámci příští koalice, ať už ji vytvoří kdokoliv, vyskytnou opoziční (disentní) názory a postoje k tomu či onomu.
|
Babiš kulhající, Rakušan dospívající. Opozice přeskupuje síly a Grolich vstupuje do hry
Může se stát z Tomáše Portlíka hlasatel MHD zdarma? Či alespoň hlasatel uchování jízdného z dob Krnáčové? To jistě ne. Až tak vyhrocené to jistě nebude. Nejde tu samozřejmě o Portlíka, ale obecně o třecí plochy. Bylo by s podivem, kdyby na vše byl stejný názor od Hlaváčkových „stanařů“ přes ODS až možná po Piráty.
Počítejme s tím, že MHD podraží, však to bude po více než deseti letech. Ale většina ostatní agendy ještě bude předmětem názorového boje.