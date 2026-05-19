Spolu s Portlíkem? V Praze již ODS zahájila kampaň pro komunální volby

Ještě je brzy na jasné prognózy, ale už samotný plakát s Portlíkem o něčem vypovídá. Jak se na něm dočteme, zadala ho ODS. Ale jeho hlavní sdělení láká na partu Spolu pro Prahu. Za ni Portlík míří k úřadu primátora. Už toto klade jisté otázky.
Hodí to voliči ODS, ať bude v jakémkoliv dresu?
Komunální volby proběhnou rok po těch sněmovních, ze kterých odešla parta Spolu poražena. Sama značka Spolu pak vyšuměla z veřejného prostoru i z politiky v užším smyslu. Žije ještě vůbec, nebo skomírá? Obecní volby, hlavně ty v Praze, na to mají dát odpověď.
Skončily časy, kdy se říkávalo, že v Praze vyhraje ODS, i kdyby za ni kandidovala tenisová raketa. Jistě, ODS si tam stále udržuje silnou pozici, ale už nemá šanci na vítězství ve stylu zisku absolutní většiny. V obecních volbách před čtyřmi roky ODS vyhrála ve formaci Spolu pro Prahu (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL), což byla kopie vládní party ze Strakovy akademie, ale sama „pražskou vládu“ stejně nesestavila. Vládla s primátorem Bohuslavem Svobodou, ale též s Piráty.
Ale když celostátní koalice Spolu loni prohrála, když ze samotné ODS odcházejí lidí do party Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby (nejen z Budějovic, ale i třeba z Berouna), co vlastně teď znamená víra ve Spolu pro Prahu už jen v tandemu ODS a TOP 09?
Může znamenat víru v to, že „Pražáci to hodí ODS, ať už vystupuje v jakémkoliv dresu“. Či naopak nevíru v to, že samostatná ODS (nota bene samostatná TOP 09) by v Praze zásadně uspěla. Po minulých obecních volbách vznikla „vláda metropole“ opírající se o jména jako Bohuslav Svoboda, Alexandra Udženija, Zdeněk Kovařík, Michal Hroza (všichni ODS) a Jiří Pospíšil (TOP 09). Ale jsou to jména, která si dnes většina Pražanů postaví doma na oltář?
Kdy přijdou otázky pro primátora
Portlík má šance, že toto ustrnulé prostředí nějak „prošťouchne“. Od ledna je prvním místopředsedou ODS. Má ambici nahradit Bohuslava Svobodu. Což je plus už proto, že je téměř o dvě generace mladší. Je zkušený starosta Prahy 9 a jako takový vyhrál průzkumovou soutěž o nejoblíbenějšího pražského starostu. Sám zdůrazňoval, že Praha 9 je nejrychleji se rozvíjející městskou částí, že byty tam stojí méně než v jiných obvodech a že právě na „devítce“ se daří systematicky posilovat kapacity škol. To vše jsou silné plusy, ale…
Téměř jedenapůlmilionová metropole je – při vší úctě ke starostovi Portlíkovi i obyvatelům Vysočan, Proseka, Střížkova či Hloubětína – vyšší liga než šedesátitisícová Praha 9. Mělo by se to projevit už ve volební kampani. Až bude Portlík dostávat šťouravé otázky, ty už by se neměly týkat výstavby na Praze 9, ale plánů či projektů pro celou metropoli. Hlavně těch, jež vyvolávají různice. Třeba projektu stavby Vltavské filharmonie, velkého společenského a kulturního centra na břehu řeky v Holešovicích.
Je to projekt, který pokryje celý čtyřletý mandát nového vedení Prahy, možná i mandáty dva. Má se financovat po vzoru stavby Národního divadla v 19. století – penězi dárců, mecenášů, firem… Zatím je ve stadiu, kdy se vybírá vítěz soutěže o propagaci projektu. Rozuměj ten, kdo bude dárce, mecenáše či firmy „ukecávat“.
|
Sto milionů na propagaci. Seženou se peníze na Vltavskou filharmonii jako na „zlatou kapličku“?
Jen na propagaci, ve zvoleném modelu nezbytnou, se má vydat sto milionů. Celá stavba by měla přijít na 17 miliard, zřejmě spíš více, neboť tak to chodí u projektů tohoto typu ve světě vždy. A z opozice zaznívají zpochybňující hlasy.
Má na to Portlík pevný názor? A pokud ano, je to názor ODS? Či celé party Spolu pro Prahu? Nebo i dalších stran přicházejících v úvahu pro příští „pražskou vládu“? A pokud ano, opírá se jen o to, že jde o dědictví dosavadní party Spolu pro Prahu? Nebo o vlastní argumenty a přesvědčení?
Takové otázky budou padat. Uvidíme, jaké odpovědi zazní. Portlík, snad aby působil světově, má na plakátu nápis PORTLÍK FOR PRIMATOR. Kdyby to tak měl Babiš, jistě by se vyrojily vtipy, že angličtina to slovo nezná. Že tam mělo být FOR MAYOR, respektive FOR LORD MAYOR (jako v Londýně). Portlík má na své straně větší sympatie než Babiš. Ale ty mu – přesněji řečeno partě Spolu pro Prahu – automatické vítězství nezaručí.