Dnešní ledovka je triumfem automobilů a pohromou chodců. Musí to tak být?

Ano, obyvatelé horských a podhorských obcí jsou zvyklí na sníh jako na zimní normální stav, takový Liberec, jako velké město, dopravně funguje celou zimu s minimem výjimek.
Silnice ošetřené v rámci možností však kontrastují s chodníky. Ty byly dnes ráno v celé metropoli neuklizené a zhusta jako zrcadla. Ano, kdo nemá na auto, nemá cábrovat po chodníku, je úplně jedno, pohybujete-li se po Starém Městě, po Vinohradech či na Andělu, všude se vyskytovaly povrchy, které způsobují pády a úrazy.
Pražská záchranka nevyhlašovala ráno traumaplán kvůli motoristům, ale kvůli chodcům. Jak by řekla politická gigantka Markéta Pekarová Adamová: To nemáte na auto, nebo alespoň na taxík?
Zbytek národa se nevyhne otázce, zda by si ctihodné městské vedení nemělo též všimnout těch divných spolubližních, kteří chodí po zemi pěšky, případně hodlají využívat hromadnou dopravu a přilehlé chodníky.
Do práce s pytlíkem plným písku
Město Praha by nám mělo nejlépe ústy pana Hřiba, druhdy zapřisáhlého nepřítele automobilů, alespoň přiblížit svou taktiku, kterou uplatňují vůči chodcům. Zda máme my opěšalí podobné situace považovat za čistě naši privátní věc a nosit si s sebou pytlíky s pískem a cestičku k zastávce si před sebou posypávat, případně se sdružovat do nějakých chodcovských skupin.
Také by mohla matička stověžatá důsledně neuklízet chodníky vůbec. Tohle se dnes ukázalo jako skvělé „opatření“, protože ráno se sice lidé na stanici Palmovka brodili několika centimetry rozbředlého sněhu, který byl nepříjemný, ale neklouzal, což mnozí ocenili.
Ledovka se tvořila zejména na chodnících uklizených, takže v metropoli se typicky střídaly úseky více či méně ušlapaných zbytků sněhu, úseků zcela neuklizených, tedy pokrytých vyšší vrstvou spíše kašovité hmoty a pak úseky pokryté čistým ledem, kde neupadnout byl velký kumšt. A pak že Praha není veliká vesnice, možná bychom ocenili, kdyby v úterý ráno chodníků nebylo a my museli chodit po ošetřených silnicích.
Pevně věříme, že vedení města se k problému postaví čelem a vysvětlí nám, jakou politiku provozuje ve vztahu k chodcům. Věříme, že nám pan Hřib nedoporučí jízdu na kole vhodnou na ledovce zejména pro seniory (ideální rehabilitace), nebo nám neporadí, abychom nikam nelezli a nepřekáželi automobilům. K šťastnému návratu nám dopomáhej svatý Kryštof, patron poutníků, řidičů a lidí na cestách.