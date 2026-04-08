NATO není Golem. Nejvyšší čas, aby nám to došlo

Do akce Golema – tak tu figuru rabbi pojmenoval – uváděl magický svitek popsaný specifickou kombinací hlásek zvaný šém (dnes bychom spíše řekli kód nebo PIN), který mu musel někdo strčit do úst. V dobách míru byl Golem užitečným pomocníkem, bez šému se však dal leda vystavovat před Staronovou synagogou.
Podle dostupných dokumentů byl autorem myšlenky na vznik NATO Ernest Bevin, britský ministr zahraničí v labouristické vládě Clementa Atleeho, původně odborářský předák, ovšem antikomunista, který dobře tušil, co jsou Sověti zač. Faktickou Severoatlantickou smlouvu pak zformuloval americký diplomat John D. Hickerson a ve Washingtonu ji 4. dubna 1949 podepsalo 12 zakládajících členů. Dnes je jich 32 a od roku 1999 je mezi nimi i Česko.
Smyslem NATO, podobně jako tomu bylo s Golemem, je ochránit západní svět před útočníky, už jen tím, že je síla Aliance odstraší. Kódem, který NATO má zvednout do akce, je pak pátý článek smlouvy, který mimo jiné praví, že smluvní strany budou považovat ozbrojený útok na kteroukoli z nich za útok proti všem a společně zareagují i s pomocí ozbrojené síly, té nejmocnější na světě. V 16. století by v pražském ghettu článek 5 dost možná označili za šém a jeho aktivaci za vložení šému do aliančních úst.
Nevím, jak moc spoléhali obyvatelé pražského ghetta na Golema, ale pokud jde o NATO, mám pocit, že se k němu chováme, jako kdybychom si mysleli, že stačí tím článkem 5 jen zamávat, NATO se zvedne a útočník zaleze.
Jenomže NATO není Golem a článek 5 není šém. Nestačí ho jen aktivovat, ale je zapotřebí aktivně se na společnou obranu připravovat, kromě jiného tím, že ji budeme i financovat. V tom mají Spojené státy a jejich prezident Trump pravdu. Ne však v tom, že když podniknou útok, označí ho za preventivní a čekají spoluúčast. Pokud tedy někdo nepřepíše článek 5 tak, aby se do něj tenhle útok vešel taky.
Není divu, že ostatní členové NATO jsou k Trumpovu požadavku hluší. Jen se mi nelíbí často uváděný důvod, že to není jejich válka. Jenže jak první, tak druhá světová válka taky zpočátku nebyly americké, a přece v nich nakonec položilo život skoro 400 tisíc Američanů.
Donald Trump stále častěji hrozí, že USA Alianci opustí. Nespoléhal bych se příliš na to, že jako obvykle jen žvaní, a nakonec k tomu nedojde. Naopak soudím, že potenciální členové-sirotci se musejí připravit na to, že zbytkovému NATO nikdo článek 5 pod jazyk nestrčí, takže se budou muset bránit sami. Doufám, že vymyslí, jak co nejdříve přijmout Ukrajinu, stát s armádou v Evropě nejen nejzkušenější, ale také nejlépe připravenou na války budoucí.
Její členství v Evropské unii může přijít až potom. Úplně jako se to stalo i nám, mimochodem.