Dějiny nejsou naším sluhou ani supermarketem. Proč vytvářet zdání nadřazenosti dánské architektury?!

Podle Hlaváčka patří Dánové díky silné kultuře a specifickému životnímu stylu ke špičce v práci s veřejným prostorem. Mají dlouhodobou zkušenost s propojením architektury, krajinářství, dopravy nebo vodního hospodářství, což je to, co současné velké projekty v Praze vyžadují. A jelikož dánská architektonická studia jsou internacionální a pracují v nich i Češi, „nejsou to Dánové proti Čechům, jsou to mezinárodní týmy se silnou zkušeností s obytným prostorem“, polemizuje Hlaváček s názorem, že dánští architekti se prosazují na úkor těch českých.
To je opravdu slovo do pranice. Těžko to bude tak, že by každý dánský ateliér měl s městským prostorem nějakou zásadně lepší zkušenost než ateliéry v jiných zemích, nebo že by dánští architekti tyto zkušenosti měli automaticky pod kůží jen proto, že se narodili v Dánsku. Zrovna projekt ubourání značné části památkově chráněného Hlavního nádraží a jeho nahrazení v našem prostředí naprosto nelogickou pergolou žádný mimořádný cit pro městský prostor nevykazuje.
Ještě horší je to ale s historickými argumenty, které mají Hlaváčkovy názory podpořit. Jen některé z nich jsou označeny jako doslovný citát, takže zbytek může být výsledkem redakční práce, ale ať tak či tak, jde o zavádějící tvrzení, která pokřivují pohled na naši vlastní minulost a identitu.
Zakotveni v evropské i místní tradici
Podle Petra Hlaváčka to, že v Praze pracují zahraniční architekti, navazuje na dějinný vývoj, protože „historická architektura Prahy je sama o sobě extrémně internacionální a naše město vždycky vznikalo v dialogu se světem.“ Například katedrálu sv. Víta stavěl „německo-český“ architekt Petr Parléř, který se „učil od Francouzů“.
Naše hlavní město skutečně vznikalo v dialogu se světem, ale stavěli ho až na výjimky architekti, kteří v něm žili, kteří pro ně dýchali a kteří mu rozuměli. Petr Parléř pro klenbu svatovítské katedrály nehledal inspiraci ve Francii, ale pokud, tak v Anglii. V každém případě vytvořil místní specifickou variantu západoevropských podnětů, jak nejlépe ukazuje zcela výjimečná kaple sv. Václava.
Na zdar Vltavské filharmonie. Pro „zlatou kapličku“ dal nejvíc František Josef, jak to bude teď?
Do Prahy přišel Parléř poměrně mladý, platil tu daně, vyrůstaly tu jeho děti, po určitou dobu byl dokonce na Hradčanech radním. Rukodělně prováděnou stavbu katedrály po celý život osobně vedl. Parléř také nepostavil dvě stejné stavby – jeho kostel v Kolíně nad Labem je úplně jiný než katedrála sv. Víta, a není to jen odlišným měřítkem obou staveb.
Totéž platí pro české baroko. Jak Kilián Ignác Dientzenhofer, tak Jan Blažej Santini-Aichel se v Praze narodili. A zejména Santiniho dílo bylo zakotveno jak v aktuálních trendech evropské architektury, tak v místní tradici a právě proto je stále fascinující. Každá z jeho realizací je jedinečná – i když jsou si v lecčems podobné.
Kritiku veřejnosti, že Praha bude mít skoro stejnou filharmonii jako Hamburk novou Státní operu, nelze odbýt argumentem, že „kulturní stavby 19. století v Praze, Vídni nebo Varšavě jsou si taky podobné a opakování témat je přirozenou součástí vývoje“.
Stavby z předchozích století nám vesměs připadají podobné ne proto, že by jejich autoři opakovali svůj stále stejný nápad. Jsou si podobné, protože sledují určité nadosobní typologie ať už v podobě funkčně výhodného prostorového a hmotového uspořádání, nebo v podobě aplikace řádového tvarosloví. Samozřejmě byly výjimky, jako vždy. Ale do učebnic zpravidla vstupují právě ti architekti, kteří se neopakovali. Josef Zítek nepostavil v Hamburku ani nikde jinde druhé Rudolfinum.
Dejme tomu, že šlo o řečnickou oslavu dánských architektů. Rozum ale zůstává trochu stát nad závěrem tohoto chvalozpěvu. Autor v něm ne zcela srozumitelně mluví o „silných architektonických kulturách jako Švýcarsko, Španělsko nebo Anglie“, které jsou podle něj „rezistentní“ proto, že se vyvíjely kontinuálně, zatímco český vývoj přerušila „válka a komunismus“. Chybějící identitu české architektury podle Hlaváčka nelze „dohnat restrikcemi“, tedy tím, že by prestižní stavby v srdci Prahy stavěly ateliéry, které tu působí. To už je ale opravdu za čarou.
V Česku jako jinde
Česká architektura se ve 20. století vyvíjela podobně diskontinuitně či kontinuálně (jak se na to budeme dívat) jako jinde. První republika většinu vládních budov stavěla v poměrně klasickém duchu a nepřekvapí, že se do nich bez problémů nastěhovali pováleční mocipáni. Ani v období reálného socialismu tu nechyběly novostavby, které by mohly stát kdekoli v západní Evropě – právě zmíněné pražské Hlavní nádraží je toho důkazem.
Naopak západní Evropa zažila několik výrazných kulturních zlomů, aniž by se při tom systém vládnutí změnil tak radikálně jako na Východě. Vytvářet zdání nadřazenosti dánské architektury nad českou na základě tvrzení o její slabé identitě je neudržitelné a působí účelově.
„Všichni se bojí nových věcí, i Dánové se báli.“ Vltavská filharmonie se bezpochyby stane stavbou století
Co se týče Španělska, tam ve 30. letech minulého století probíhala občanská válka, ve které byla poškozena nebo zničena řada staveb. Po jejím skončení generál Franco na dlouhá desetiletí nastolil režim, který nepřál intenzivnějším kulturním kontaktům se zahraničím.
Pokud takové prestižní zakázky jako provozními potřebami vyvolanou dostavbu Prada nebo Galerie královských sbírek v Madridu s nemalou citlivostí vůči jejich kontextu stavěli na počátku tohoto století místní architekti, nebylo to dáno jen jejich kvalitou, ale naprosto konkrétními rozhodnutími zodpovědných osob. Pokud by se tyto osoby rozhodly, že místo domácích architektů podpoří globální hvězdy, aby získaly problematický a v jádře provinční pocit jakési „světovosti“, Madrid by dnes vypadal jinak.
Je dobře, když se lidé zajímají o své dějiny. Dějiny by nám ale neměly sloužit jen jako supermarket, ze kterého tu a tam podle potřeby vybíráme izolovaná fakta bez znalosti jejich souvislostí a často v podobě, která jen málo připomínají události samotné – prostě tak, jak se nám to zrovna hodí.