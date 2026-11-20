Centrála Prahy sobě byla už předem proti tomuto kroku. Od středy požaduje, aby buňka Prahy sobě na Praze 12 buď svůj podpis koaliční smlouvy zrušila, nebo aby hnutí Praha sobě opustila.
Protizákonný? Ne, stačí toxický
Proč? Vysvětlil to šéf celé Prahy sobě Adam Scheinherr. Snažil se být otevřený, ba inkluzivní. Uznal, že na místní rovině mohou být v hnutí ANO lidé beroucí politiku poctivě a s ohledem na zájmy městské části. Ale vzápětí vynesl přísný hodnotový soud.
„Z ANO se kvůli podpoře extremistů stala toxická síla,“ sdělil Scheinherr na webu. A nejen to. Tato síla se podle něj „postavila proti hodnotám občanské společnosti a aktivně se podílí na současné destrukci státu“. Pic kozu do vazu.
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Scheinherr jinými slovy říká, že na Praze 12 musí vzniknout „protipožární zeď“ vůči ANO. V tom smyslu, jak je známá z Německa, kde toto pravidlo zakazuje „demokratickým stranám“ jakoukoliv spolupráci s radikální Alternativou pro Německo (AfD). Zapovídá se cokoliv – od společných koalic po společné hlasování. A na jakékoliv úrovni – od spolkové přes zemskou, regionální až po místní.
Někdy to působí umanutě. Pozorovatel získá pocit, že kdyby se sněm usnášel ke gravitačnímu zákonu a poslanci AfD hlasovali, že Newtonovy zákony platí, ryzí „demokrat“ musí hlasovat proti, aby si nevysloužil cejch toho, kdo hlasuje s AfD, prostě s toxickou partou. To by byl téměř hrdelní zločin. Takhle to berou němečtí progresivisté i lídr Prahy sobě Scheinherr.
Je to politické, stranické pravidlo. Nenaplňuje ani neporušuje žádný zákon. Přesto zanechává neblahé důsledky. Ještě více vytáčí už tak vytočené voliče, ti pak ještě více hlasují pro AfD a v Sasku-Anhaltsku jí poprvé pomohli k vítězství ve spolkové zemi. Do značné míry proto, že izolovaná AfD dosud neměla šanci se „ušpinit mocí“.
Ví to centrála lépe než lidé v Modřanech?
Adam Scheinherr se „protipožární zdí“ vůči AfD jasně inspiruje, chce s její pomocí izolovat hnutí ANO, a proto říká, co říká (viz výše).
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Autor těchto řádek říká naopak toto. Ani jako rodilý Pražák nevím, kde přesně je Praha 12 (mezitím jsem si zjistil, že to jsou Modřany a okolí). Neznám tamní filiálky Prahy sobě, ANO ani ODS. Přesto tvrdím, že si tam mají ustavit takovou „vládu“, respektive koalici, na jaké se sami dohodnou.
Má z nich centrála Prahy sobě dělat blbce, kterým musí vysvětlovat, co je pro ně dobré? Vidí centrála do témat, problémů a lidí v Modřanech lépe než ti, kteří tam žijí a uspěli v obecních volbách? Pro leckoho je téma modřanské koalice ryzí ptákovinou. Já mám naopak radost, že v téhle věci to u nás – aspoň zatím – nefunguje tak jakobínsky, puritánsky či svazácky přísně jako v Německu.
I když snaha tu samozřejmě je, to nelze popřít. Zvláštně působí už používání – někdo by řekl nadužívání – slova „toxický“. To se vymyká z jazyka zákonů a pravidel upřesňujících volby, kampaně či vytváření koalic. Nechává až příliš široké pole pro výklad, ba pro svévoli.
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Jak delegitimizovat soupeře
Slovo „toxický“ obsahují vládní vyhlášky či nařízení stanovící pravidla pro zacházení s jedy. To ví zřejmě každý. Jenže slovo „toxický“ nenajdete v Ústavě či zákonech této právní síly. Přesto se vyskytnou lidé, nyní to byl Adam Scheinherr, kteří slovo toxický používají, aby delegitimizovali či dehumanizovali politického soupeře. V situacích, kdy nenajdou doložený právní důvod. Pak se hodí gumové výrazy typu toxický.
Že se to děje zejména v Německu vůči AfD, s tím nic nenaděláme ani nám do toho vlastně nic není. Ale dokud se to ve větší míře neděje u nás, můžeme si aspoň říkat, že česká praxe má blíže než německá k právnímu státu i liberální demokracii, kterou tolik lidí tak rádo šermuje.