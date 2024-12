Vítejte v dvoumilionové Praze. Projekce demografů slouží tomu, abychom se pak nedivili

Komentář

Dovedete si představit dvoumilionovou Prahu? A dvoumilionový Středočeský kraj? Tedy čtyřmilionové jádro Čech? My, dospělí, už to nezažijeme. Ale dnešní děti a jejich děti budou v takovém světě žít. A hlavně chodit do školy, pracovat a léčit své neduhy i ve věku přes 80, ba 90 let.