To je teď otázka do pranice. Nejde ani tak o to, zda Praha nezbytně potřebuje nový koncertní sál, pár už jich má. Jde o celý komplex funkcí, o kulturní a společenské centrum v jádru města. O něco, co by Praze skutečně dalo šmrnc a kam by našinec mohl vodit cizince, kdyby se chtěl pochlubit urbanistickým pomníkem svobody.
Takhle řečeno to zní asi nabubřele, ale do značné míry to tak je. Jenže kde na to vzít, když už je projekt hotov? To je problém. Mluví se o vzoru Národního divadla, jež bylo postaveno z darů, sbírek, peněz mecenášů (největším jednotlivým dárcem byl císař František Josef), průmyslníků, institucí a úřadů.
Takový postup se musí připravit. Je nezbytné mecenáše oslovit či „ukecat“. Ale když teď byly uzavřeny nabídky pro výběr komunikační firmy, v pražském zastupitelstvu je z toho spor. Má Praha vydat přes sto milionů jen na propagaci?
Na Národní divadlo se sbíralo třicet let
Opozice (v pražském zastupitelstvu hlavně hnutí ANO) se diví, jak je možné vyhodit tolik peněz, když ještě není rozhodnuto o samotném financování stavby.
Jenže má-li se Vltavská filharmonie stavět podle vzoru Národního divadla, platí logika přesně opačná. Nejprve oslovit lidi (od bohatých mecenášů a firem až po řadové občany), pak od nich získat peníze a jimi ten projekt financovat.
Není to nic neznámého. Dost lidí ještě používá pozdrav „Nazdar“. Ten má svůj kořen právě ve sbírkách na Národní divadlo. Prosadil je František Palacký, začaly fungovat v roce 1851 a trvaly přes třicet let. Stánky té kampaně byly označeny nápisem „Na zdar Národního divadla“ a právě z toho pak vznikl pozdrav „Nazdar“.
Před těmi sto padesáti lety to vyšlo. Peníze se sešly a „zlatá kaplička“ stála. Připomeňme, že nejvíce příspěvků přišlo po požáru téměř hotové budovy. Tehdy zapracovaly emoce a za rok přiteklo skoro milion zlatých (tehdy to byly ohromné peníze). Mezi donátory najdeme jména jako Lobkovic, Chotek, Kolovrat, Schwarzenberg, Kinský, Černín, Nostic, Harrach…
Nevěřte tomu, že splní termín a rozpočet
Může něco podobného uspět také dnes? Přesně to zatím nikdo neví, ale organizátoři (Pražská developerská společnost, Nadační fond Vltavské filharmonie) věří, že ano. Nesázejí na českou šlechtu, císaře či drobné sympatizanty jako před sto padesáti lety. Sázejí na to, že donátory a mecenáše sežene kampaň profesionálních influencerů.
Těžko říci zda, či nakolik to vyjde. Předem lze říci jen tolik. Žádný z projektů tohoto typu ve světě nedodrží původní termíny a rozpočty. Neblahou proslulost získala Opera v Sydney (byť je její budova v každé učebnici architektury) či Labská filharmonie v Hamburku.
Projekty dokončené v původním termínu a rozpočtu jsou tak vzácné, že se stávají legendami. Když byl před deseti lety otevřen úpatní Gotthardský tunel ve Švýcarsku, byla to senzace – splnili harmonogram i rozpočet. Zaskočili tím i Německo, kde weby publikovaly fotogalerie s německými „potížisty“. S projekty natahujícími čas i rozpočty, jako bylo nové letiště v Berlíně, zmíněná filharmonie v Hamburku nebo nádraží ve Stuttgartu.
Jděte s tou videoprezentací někam
Právě toto bude hlavní úkol pro firmu, která zvítězí v tendru a bude propagovat i komunikovat projekt Vltavské filharmonie. Podle chystané rámcové dohody má být jejím hlavním úkolem „budovat image projektu a zlepšovat veřejné mínění ve prospěch projektu“.
To jsou samozřejmě obecné řeči. V praxi musí jít o něco přízemnějšího. Jak tito lidé, řekněme influenceři, přesvědčí donátory, že jejich peníze nemíří do černé díry? Že to v Holešovicích u řeky nedopadne jako před lety na Letné s Kaplického blobem?
Pražany to zajímá. Svědčí o tom rychle rozebraná vycházka na budoucí staveniště Vltavské filharmonie v rámci festivalu Open House Praha. Lidé chtějí vidět na vlastní oči (a slyšet k tomu zasvěcený komentář) areál, kde vznikne moderní kulturní centrum, bude se překládat silnice i tramvajová trať a stavět lodní přístaviště. Zůstane-li kampaň jen na digitálních influencerech a pěkných videoprezentacích, budou to skutečně vyhozené peníze.