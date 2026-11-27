Ale nekřivděme exprezidentovi. Zeman kritizuje projekt Vltavské filharmonie z pozic ekonoma, jeví se mu drahá. O ceně lze diskutovat, o potřebě či účelnosti nového koncertního sálu nikoli. Miloš Zeman netuší patrně nic o provozu klasické hudby v naší milé metropoli.
Dva největší sály, tedy Smetanova síň v Obecním domě a Dvořákova síň Rudolfina, jsou víc než sto let staré, kapacitně nevyhovující a přetížené. Například v Dvořákově síni se za rok uskutečnilo i 620 akcí, tedy několik denně. Je tedy sál málo vytížený? Dalším problémem je kapacita, nějakých 1100 sedadel je málo proto, aby se k nám vyplácelo zvát veliké zahraniční orchestry, respektive, pokud je pořadatelé zvou, pak většinou dotují vstupenky, aby byly pro tuzemské publikum zaplatitelné. Navíc se mnozí na koncerty nedostanou, protože jsou bleskově vyprodané.
Dalším problémem je akustika, během sta let se vyvíjely nové nástroje, které znějí hlasitěji, a rozšiřoval se počet hráčů v symfonickém orchestru, z čehož plyne několik technických problémů, občas se orchestr nevejde v Rudolfinu na pódium a je třeba je rozšiřovat na úkor prvních řad v hledišti. Pak jsou tu problémy akustické, prostor konstruovaný na konec devatenáctého století neunese zvuk orchestru moderního, což je posluchačsky špatné a nepříjemné. Vlastně dnes nevíte, jak orchestry vlastně znějí a v Česku si nemůžete poslechnout Bernsteina či Šostakoviče tak, jak znějí v optimálních podmínkách.
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Sto milionů na propagaci. Seženou se peníze na Vltavskou filharmonii jako na „zlatou kapličku“?
A abychom přesvědčili i nevěřícího Miloše, připomeňme, že moderní koncertní sál staví v současnosti Brno i Ostrava, což jsou města nejen menší než Praha, ale též méně movitá. Raději pak nebudeme mluvit o zahraničí, například o Polsku, kde nové sály rostou tempem, o kterém exprezident nemá tušení. Hamburk, který se naší filharmonií nechal inspirovat a objednal si u architektonického studia, které zvítězilo se svým návrhem na Vltavskou filharmonii, stavbu podobnou, také nemusíme připomínat.
Dětinsky demagogické řeči
Ale vraťme se k tomu, co chápe každý, k penězům. Sedmnáct miliard je opravdu hromada peněz, ale člověku s ekonomickou erudicí Miloše Zemana není třeba vysvětlovat, co je inflace, konkrétněji inflace ve stavebnictví s vlivem války na Ukrajině či v Íránu, s obrovským nárůstem cen energií a stavebních materiálů. V sedmnácti miliardách je zahrnuta též sanace okolí stanice Vltavská, kterou by muselo hlavní město provést tak jako tak, za prvé proto, aby nespadl silniční most bezprostředně vedle stanice, již roky podepřený lešením, a za druhé aby se zkultivovalo jedno z nejodporněji působících míst v matičce stověžaté.
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Na zdar Vltavské filharmonie. Pro „zlatou kapličku“ dal nejvíc František Josef, jak to bude teď?
Výstavba filharmonie je určitě nákladná, nicméně vedle zkultivování a zatraktivnění stanice Vltavská též přinese ekonomický efekt v podobě turismu, plus bude vstupní dominantou nové čtvrti Bubny-Zátory. Každý, kdo se chce informovat, může, vývoj ceny je solidně odůvodněný a zdokumentovaný, levoty zde budete hledat marně.
A řeči o tom, kolik by se za ty peníze dalo postavit bytů, silničních obchvatů, nemocnic, školek a nevím čeho ještě, jsou dětinsky demagogické. Jsme bohatou společností, a pokud chceme být součástí vyspělé Evropy, nesmíme rezignovat na budování kulturní infrastruktury. Právě v tomhle bodě je Zemanova kritika nejméně pochopitelná. Intelektuál jako on přece umí ocenit význam kultury a jejího vlivu na společnost. Nechceme být přeci zemí, kde kulturní úroveň určují jen miliardáři a jejich kupecké počty a vypočítaví politici, hrající své hry v zájmu bůh ví koho.