Střet o Prahu pod Vyšehradem. Jak asi bude Správa železnic básnit o novém mostě?

Názor

Před několika dny představitelé hlavního města ohromili veřejnost nápadem přesunout železniční most od starobylého Vyšehradu kamsi do Modřan, aby na uvolněném místě vznikl most nový. Správa železnic na zbourání (pardon, přesunutí) starého mostu trvá kvůli jeho špatnému stavu, k němuž sama významně přispěla, když se o most, který je od roku 2004 kulturní památkou, desítky let náležitě nestarala.