Dva plátky krůtí slaniny aneb S pravou anglickou snídaní nejsou žádné žerty

Chodí sem parta dvorných dědečků, kteří po babičkách pokukují a pohekávají nad kafem, ale pokud se seznamování s dámami týče, vesměs se omezí na „Jak ses měla, lásko?“ (Oslovení „lásko“ tu znamená jen to, že patříte k nižším společenským vrstvám, které takhle oslovují každého.)
A je tu i spousta dalších lidí. Svá jména neznáme, ale vždycky se radostně pozdravíme a proneseme pár frází o počasí. Je to tu zkrátka krásně anglické.
Charalambos kavárnu koupil od chlapíka z Magrebu. Ten mu poradil, že by měl kromě normální slaniny z vepře nabízet i krůtí slaninu. „To víš,“ řekl mu, „bydlí tu hodně muslimů, a to jsou blázni. Poručí si k snídani vejce se slaninou, ty jim to přineseš – a oni ti to hodí na hlavu a nezaplatí. Krůtí maso je halal. Budou ti ruce líbat.“ A odjel na Kanáry.
Charalambos se téhle rady držel. Koneckonců byl bývalý majitel muslim, a tak to musí vědět. Když jednou do podniku dorazili dva mladí Magrebané, možná z Maroka, možná z Alžírska, a poručili si „plnou anglickou“, přihodil k vejcům, pečeným fazolím, osmažené půlce rajčete a bramborovým placičkám dva plátky krůtí slaniny namísto obyčejné.
A pak nastalo peklo. Jeden z mladíků k talíři čuchl, vstal a všechno vyhodil na podlahu. „Já řekl anglická snídaně!“ zvolal rozhořčeně. „Slaninu chci. Ne tenhle hnus!“ A rozpřáhl se, jako by se „Charlieho“ chystal praštit.
Zatímco se číšník, mimochodem taky ze severní Afriky, vydal pro kýbl a mop, Charalambos vykoktal cosi o tom, že přece stačilo říct – a on by mu vyměnil slaninu za vepřovou. Ostatně ta krůtí je dražší – a on mu ji nabízí za stejnou cenu. Ale zákazník už byl rozjetý. Porazil pár židlí, uplivl směrem k Charalambosovi, popadl svého společníka a přes jeho rozpačité protesty ho odvlekl ven.
Charalambos je kliďas, ale tohle už na něj bylo moc. Vyběhl za chlapem. Jeho pomocník chtěl běžet za ním, ale dědové na něj volali, ať tu zůstane – nechce být svědek.
A tak, když se Charalambos pět minut nato vrátil se zkrvavenou pěstí a ptal se nás, co jsme viděli, mohli jsme podle pravdy odpovědět, že vztekajícího se zákazníka, ale už nic víc.
Ze strany policie „Charliemu“ nehrozí nic. Ale má strach, že by se vztekloun mohl vrátit a přivést si posily. A tak už měsíc u dveří sedává svalnatý tetovaný chlapík a tváří se zavile. Funguje jako Charalambosova osobní ochranka. I on je z Magrebu.