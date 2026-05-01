Dva plátky krůtí slaniny aneb S pravou anglickou snídaní nejsou žádné žerty

Iva Pekárková
Poslední slovo   20:00
Mám v naší čtvrti ráda jednu kavárnu, často si tam chodím psát. Vlastní ji příjemný Řek, který si říká „Charlie“, což je zkomolenina jeho skutečného jména Charalambos. V téhle kavárně se vytvořila jakási komunita místních lidí, kteří by se jinak sotva potkali. Chodí sem čtyřčlenná banda babiček, které si vždycky dají „pravý anglický čaj“ a půldruhé hodiny se řehtají jak puberťačky, než se za pomoci chodítek, francouzských holí či invalidních vozíků rozejdou do svých domovů.

Iva Pekárková. | foto: MAFRA

Chodí sem parta dvorných dědečků, kteří po babičkách pokukují a pohekávají nad kafem, ale pokud se seznamování s dámami týče, vesměs se omezí na „Jak ses měla, lásko?“ (Oslovení „lásko“ tu znamená jen to, že patříte k nižším společenským vrstvám, které takhle oslovují každého.)

A je tu i spousta dalších lidí. Svá jména neznáme, ale vždycky se radostně pozdravíme a proneseme pár frází o počasí. Je to tu zkrátka krásně anglické.

Charalambos kavárnu koupil od chlapíka z Magrebu. Ten mu poradil, že by měl kromě normální slaniny z vepře nabízet i krůtí slaninu. „To víš,“ řekl mu, „bydlí tu hodně muslimů, a to jsou blázni. Poručí si k snídani vejce se slaninou, ty jim to přineseš – a oni ti to hodí na hlavu a nezaplatí. Krůtí maso je halal. Budou ti ruce líbat.“ A odjel na Kanáry.

Jak se zbavit harampádí. I se šelmovským úsměvem reverenda Arta

Charalambos se téhle rady držel. Koneckonců byl bývalý majitel muslim, a tak to musí vědět. Když jednou do podniku dorazili dva mladí Magrebané, možná z Maroka, možná z Alžírska, a poručili si „plnou anglickou“, přihodil k vejcům, pečeným fazolím, osmažené půlce rajčete a bramborovým placičkám dva plátky krůtí slaniny namísto obyčejné.

A pak nastalo peklo. Jeden z mladíků k talíři čuchl, vstal a všechno vyhodil na podlahu. „Já řekl anglická snídaně!“ zvolal rozhořčeně. „Slaninu chci. Ne tenhle hnus!“ A rozpřáhl se, jako by se „Charlieho“ chystal praštit.

Zatímco se číšník, mimochodem taky ze severní Afriky, vydal pro kýbl a mop, Charalambos vykoktal cosi o tom, že přece stačilo říct – a on by mu vyměnil slaninu za vepřovou. Ostatně ta krůtí je dražší – a on mu ji nabízí za stejnou cenu. Ale zákazník už byl rozjetý. Porazil pár židlí, uplivl směrem k Charalambosovi, popadl svého společníka a přes jeho rozpačité protesty ho odvlekl ven.

Charalambos je kliďas, ale tohle už na něj bylo moc. Vyběhl za chlapem. Jeho pomocník chtěl běžet za ním, ale dědové na něj volali, ať tu zůstane – nechce být svědek.

A tak, když se Charalambos pět minut nato vrátil se zkrvavenou pěstí a ptal se nás, co jsme viděli, mohli jsme podle pravdy odpovědět, že vztekajícího se zákazníka, ale už nic víc.

Ze strany policie „Charliemu“ nehrozí nic. Ale má strach, že by se vztekloun mohl vrátit a přivést si posily. A tak už měsíc u dveří sedává svalnatý tetovaný chlapík a tváří se zavile. Funguje jako Charalambosova osobní ochranka. I on je z Magrebu.

ONLINE: Česko – Švédsko 3:3. Sorensson na úvod třetí třetiny vyrovnává semifinále

Čeští hokejisté do 18 let po vítězství nad Spojenými státy na světovém...

Konečná nehodlá obhajovat post šéfky KSČM, hájí cestu spolupráce na levici

Šéfka komunistů Kateřina Konečná při představení programu Stačilo! v Ostravě

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Írán poslal další návrh na jednání o konci války. Trump není spokojen

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Glosa

Okouzlení královským majestátem. Návštěva Karla III. v USA udělala z Trumpa na čas vřelého politika

Uvítací ceremonie britského krále Karla III. a královny Camilly, při níž je v...

Fico si na Svátek práce zkusil rozvážku pečiva. Že se to celé nerozkrade, divil se

Fico vzal noční směnu v pekárnách, rozvážel rohlíky (1. května 2026)

Nesahejte na První máj! Na Svátek práce bouřily ulice ve Francii, Turecku i Moskvě

Oslavy Svátku práce ve světě. Na snímku protest v Istanbulu. (1. května 2026)

Genový koktejl elixíru mládí. Podaří se vědě zastavit stárnutí?

Premium
ilustrační snímek

ONLINE: Levici hrála Internacionála. Pochod antifašistů provázely strkanice

Centrem Prahy prošel pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1. května...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Gloria Swanson byla pravou filmovou divou. Cartier se inspiroval jejím šperkem

Americká herečka Gloria Swanson na fotografii se svým hereckým kolegou ze...

Úhel pohledu

Čím více názorů máš, tím více jsi právníkem? O čem svědčí dva protichůdné názory téhož subjektu

Sídlo Agrofertu, 17. října 2025.

