Divný názor neboli pravda a láska jako bič na odhánění nehodných

Ujistila jsem P., že já ho neopustím, ale myslím, že ho to moc neutěšilo, protože s ním nechodím do hospody a vzhledem k rozdílné generaci už asi ani nezačnu.
Což takhle, že byste téma politiky vynechali, zkusila jsem nadhodit řešení. Žel, fotbal prý P. nebaví, vlastně nijak zvlášť nebere ani ty kamarády, kteří jsou, jak jsem pochopila, spíš intelektuálního ražení. Pak ovšem zbývá jediné. Posypat si hlavu popelem a deklarovat, že Babiš je zlo, nalila jsem příteli P. čistého vína.
On si posteskl. Nejsmutnější na tom je, pravil, že zatímco ti kamarádi, s nimiž se stýkal už od střední a vysoké školy, jsou v zásadě jeho krevní skupina, Babiš není. Nemá s ním podobný vkus ani zásady a jeho rétorika přítele P. vlastně rozčiluje. Zároveň si ale myslí, že jde o člověka, který umí být úspěšný, z čehož by jím vedený stát mohl těžit. Konečně, jako politik nebyl přistižen při nedemokratickém chování. Mimo politiku by se asi našly chytristiky, jako ta s dotacemi, ale kdo při získávání dotací nechytračil?
Musím říct, že téma Babiš jsem s P. probrala dost podrobně. Upozornila jsem i na vykřičníky typu „estébák“. No jó, připustil, když někdo za bolševika pracoval v zahraničním obchodě, asi nemohl zůstat mimo dosah StB, ale proč se ještě nenašel někdo, koho udal, aby s ním mohla televize natočit několik investigativních pořadů?
Vlastně se na to dívám dost podobně jako P., jen bych na politika nevsadila kamarády (či příbuzné). Jedna spolužačka z FAMU se mnou před několika lety přerušila styky jen proto, že jsem zavtipkovala o Milionu chvilek pro demokracii a aktivistické hnutí tím zlehčila. Nejpozději od té doby beru debaty o politice podobně jako chůzi či bruslení na přírodním ledu. Místo pro každý krok si napřed zlehka oťukám, a i pak se pohybuju spíše u břehu.
Taky už vím, že některé morální opory můžou být zrádné. Jako třeba pravda a láska. Václav Havel to myslel dobře. Když s tím heslem přišel, bylo kolem opravdu hodně lži. Jenže každé heslo se někdy může změnit v bič na „ty druhé“.
Naštěstí bič v našich končinách už dávno nepředstavuje šibenice, kriminály a zákazy studia pro děti. V tom ohledu jsme se jako celek civilizovali. Bič pravdy a lásky se projevuje jinak. Slouží k odhánění nehodného ze stáda. Ze stáda, s nímž tento vyrůstal, s nímž ušel značný kus cesty a které by mu mělo být oporou v turbulentních dobách. A když mluvím o turbulentních dobách, myslím nejen krize, války, Putina nebo Trumpa, ale třeba i tu ženu, co se odstěhovala, aniž za sebe nechala náhradu.