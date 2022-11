Pravdu neříkají. Vláda zrušila EET, protože chtěla

Je to projev politické vůle vládců, z tohoto pohledu je to legitimní krok. Ale je u toho potřeba lhát? Lidovci, jako původní podporovatelé tohoto opatření, se vylhávají ústy poslance Zborovského: „My jako lidovci jsme nikdy nebyli pro zavedení třetí a čtvrté vlny EET. Pokud bychom příslušnou legislativu nyní nezrušili, tak by od Nového roku třetí a čtvrtá vlna nabyla účinnosti. Nevidíme smysl v tom, abychom kominíky nebo řemeslníky zatěžovali další zbytečnou byrokracií...“