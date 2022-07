Rusko toho totiž plynulými dodávkami plynu do Evropy příliš nezíská. Evropané se chtějí postupně od dodávek ruského plynu odstřihnout a už teď je Rusko považováno za nedůvěryhodného dodavatele. Naopak, přerušením dodávek způsobí Moskva Evropě problémy a to je přesně to, co chce.