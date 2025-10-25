Zakotvěme právo platit hotově. Existuje pro to pět dobrých důvodů

Uplynulé volební období bylo v mnoha směrech ztracené, z ústavněprávního hlediska je škoda celé řady návrhů. Zvláštní je osud již potřetí podaného a napříč stranami podepsaného návrhu na zpružnění pravidel pro zajištění obranyschopnosti ČR: navzdory podpoře a potřebnosti se k němu Sněmovna nedokázala vyjádřit. A přestože Česko kraluje světovým žebříčkům v disciplíně pejskařů i chovatelů dalších zvířat, i návrh uložit povinnost státu dbát o ochranu zvířat na ústavní úrovni šel do ztracena.
Podobný osud potkal i snahu o zajištění ústavní záruky práva na zachování hotovosti. Jeho tvůrci neměli uhlazenou cestu už při podání a museli bojovat o to, aby návrh byl Sněmovně předložen. Nakonec skončil také pod stolem. Jedná se přitom o téma stále aktuálnější, a to celosvětově. V novém volebním období by se k němu poslanci měli rozhodně vrátit.
Snaha o ústavní záruku zachování hotovosti není žádným projevem nostalgie po dávno minulém světě. Naopak je reakcí na nejnovější společenský vývoj a znepokojivé trendy, které se v něm projevují. Počet důvodů pro zachování hotovosti narůstá.
V prvé řadě hotovost pomáhá zachovat soukromí jednotlivce při finančních transakcích, pokud si to přeje. V dnešní době jsme svědky zvláštního rozporu ve vztahu k této ústavní hodnotě. Z jedné strany se hovoří o ochraně soukromí (někdy až v hypertrofované podobě jako v případě GDPR), na druhé straně jsou stále otevřeněji vytvářeny plošné systémy likvidující jakoukoliv anonymitu.
Nelze se spolehnout ani na to, že politici budou soukromí jednotlivců respektovat. Příkladem může být snaha o zavedení tzv. Chat Control, tedy systému, kdy by byly plošně sledovány všechny zprávy zasílané přes messengery a obdobné komunikační nástroje. Jen v posledních čtyřech letech se jedná o již několikátou iniciativu Evropské komise. Přímo odstrašujícím příkladem může být dánský ministr spravedlnosti, hovořící o tom, že občané žádné právo na soukromí nemají.
Hotovost je v tomto směru dalším přirozeným cílem. Nelze ani spoléhat na zásadu, že alespoň stát by měl přijímat peníze, jejichž užívání vymáhá. Ve Švédsku došla situace tak daleko, že jediným místem, kde nelze přijetí hotovosti vyloučit, jsou některé služby lékařské pohotovosti. Nikoliv ale berní úřady, pro ty už hotové peníze neexistují. Ostatně u nás je v tomto směru situace jen málo odlišná, zaplatit daně v hotovosti je mimořádně obtížné.
Zadruhé, hotovost napomáhá rovnosti lidí. Ne každý má totiž přístup k počítači nebo platebnímu terminálu. Existuje celá řada zranitelných skupin, pro které je zachování peněz v jejich fyzické podobě životně důležité.
Třetí důvod, proč ochránit hotovost na ústavní úrovni, spočívá v ochraně před zneužitím moci. Ať už ze strany státu, či velkých korporací. Elektronické platby jsou založené na centralizované kontrole a je snadné je omezit nebo blokovat.
Také umožňují snadné profilování jednotlivců. Pro příklad, kam až lze zajít a jak snadná opatření jsou, není třeba chodit do Číny. Vynikající ukázkou byl v tomto směru zásah kanadského premiéra Justina Trudeaua proti protestujícím řidičům kamionů v únoru 2022. Ti během okamžiku zjistili, že jejich bankovní účty jsou zmrazené, platební karty zablokované, totéž pokud se jedná o povinné pojistky vozů i profesní odpovědnosti a stejně tak i jejich řidičské průkazy.
Jestliže takový zásah provedl politik, který byl ikonou liberální demokracie, kde je záruka, že k podobným opatřením nesáhnou politici, jimž svoboda jednotlivce není vůbec drahá? Hotovost v takovém případě nevyřeší vše, ale situaci zmírní, respektive některé zásahy v podstatě vyloučí.
Čtvrtý velký argument spočívá v tom, že hotovost je robustní vůči krizím. Letos jsme mohli vidět velký blackout ve Španělsku, ale výpadek proudu postihl i značnou část Česka. Nakonec i zmínění Švédové berou hotovost na milost a připouštějí vhodnost jejího držení, byť je k tomu vedla až obava z války s Ruskem. Jak je zřejmé, za krizových situací nikdo není s to garantovat funkčnost bezhotovostního systému.
A zapáté – významný je i fakt, že hotovost je formou majetku jednotlivce. Jestliže byla řeč o systémových hrozbách a snahách o kontrolu, stojí za připomenutí vážně míněné úvahy mnoha ekonomů o povinných úložkách v bankách, které by umožnily uvalování plošných sankčních záporných úroků v zájmu podněcování utrácení obyvatel. I to je varováním.
Nežijeme ve světě, kde by majetek a soukromí jednotlivců byly v případě, že se chovají v souladu s právem, automaticky respektovány. To vše vyvolává přirozenou snahu o záruky alespoň minima dříve samozřejmých práv.
Stačí jeden odstavec
Bohužel uplynulé čtyři roky nebyly využity k vážné a věcné debatě na toto téma. Občas zazněly námitky, že návrh je složitý a nelze ho napsat jednoduše. Opak je pravdou – stačí do článku 11 Listiny základních práv a svobod (právo vlastnit majetek) vložit jeden stručný odstavec, že hotovost a právo na její užívání bude ze strany státu zaručena. V našem nejbližším okolí se touto cestou už vydalo Slovensko, Rakousko a Švýcarsko, vážné diskuse se vedou v Německu a dalších zemích.
Uvedený minimalistický návrh by nikomu neubral, ale všem z nás by dodal na jistotě. Snad nadcházející volební období v tomto směru přinese změnu.