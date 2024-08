Názor

Má vláda zaúkolovat tajné služby, aby prověřily pravoslavné církve v ČR? Má ministr kultury zkoumat, zda tu působí v souladu se zákonem? Tak to v úterý chtěl senátní výbor pro bezpečnost i jeho šéf Pavel Fischer (nezávislý). Tak by se zjistilo, zda hrozí zneužití pravoslavných církví pro ruské vlivové operace. Co si o tom pomyslet?