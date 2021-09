Prázdné britské regály. Po brexitu se ukazuje, že Spojené království až příliš závisí na dodávkách ze zahraničí

Čekat v Británii pět dní na to, až do obchodu přivezou banány, je v jedenadvacátém století něco, na co nikdo, kdo neprožil komunismus, nebyl připravený. Restaurace nemají dostatek kuřat, v McDonald’s došly milk shaky a na odběry krve se musí čekat déle, protože je nedostatek plastových zkumavek. A to je prý jen zlomek toho, co nás čeká na Vánoce.