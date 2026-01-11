Pražské metro slaví šedesátiny. Ale je co slavit, když je dokončení „déčka“ v nedohlednu?

Nechci oslavovat plánované hospodářství ani socialismus, ale Praze v posledních letech stavba metra moc nejde. Politici se sice chlubí tím, že je to „největší dopravní stavba v naší zemi“, ale zatím poslední úsek pražského metra byl zprovozněn v dubnu 2015 v Motole. A dokončení tolik očekávané trasy D je v nedohlednu. Přitom Prahu trápí podobné problémy s dopravou jako tehdy, před 60 lety.
|
Kámen, kov a sklo. Každá trasa pražského metra měla svoji „designovou linku“, mnohé stanice jsou uměleckými díly
Nadšení, úsměvy a stříhání pásek je ostatně typické pro všechny podobné akce. Naposledy před Vánocemi. S mírným předstihem skončila rekonstrukce stanice metra Pankrác, budoucí nové přestupní stanice. Stará socialistická stanice Mládežnická září novotou, ale když se novináři ptali na déčko, dostalo se jim jen neurčitých odpovědí. Přitom právě modrá trasa D by mohla pražské dopravě výrazně pomoci. Ubrala by cestující z přetížených tras a z ulic dostala pod zem sto tisíc lidí z tisíců autobusových spojů, které denně projíždějí po povrchu mezi Kačerovem, Thomayerovou nemocnicí a sídlišti na jihu metropole.
Přiznávám, jsem trochu zaujatý. Vyrostl jsem kousek od Pankráce, v Krči, kudy má v budoucnu metro vést. A když vám od dětství slibují rodiče metro a i vy se po letech přistihnete, že ho slibujete vlastním dětem – a metro pořád nikde... Přicházely sliby, odhady, plány, nové vizualizace, avšak situace se změnila až v roce 2022, kdy se konečně koplo poprvé do země.
Ale má to jeden háček. Sice se konečně začalo stavět, ale jen první úsek o závratné délce jedné stanice, od Pankráce na Olbrachtovu. Spory o její pokračování, komplikovaný tendr na stavbu druhé části metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory, postoupily loni na podzim na zcela novou úroveň. Zabývat se jimi totiž nově začal Krajský soud v Brně. A rovnou celý tendr na stavbu zastavil až do skončení soudního řízení.
Odklady stavby ženou nahoru i cenu celého díla. Prvotní odhady mluvily o ceně okolo 50 miliard korun. S nimi však zamíchalo zdržení i inflace. Už před šesti lety pražský dopravní podnik odhadoval cenu celé stavby od stanice Náměstí Míru až do Písnice na částku okolo 73 miliard korun. V roce 2021 už částka vyšplhala na 98 miliard a loni se začalo počítat dokonce se 120 miliardami. A cena nemusí vinou stálých zdržení a inflace přestat růst.
Za šedesát let se toho změnilo hodně. Ale řada věcí zůstala stejná. Stačí jedna nehoda na „správném“ místě – a za chvíli stojí polovina města.
Kvíz: Znáte původní komunistické názvy stanic?
Nezměnila se ale dětinská radost politiků a manažerů, když mohou něco slavnostně otevřít. Třeba právě zrekonstruovanou stanici Pankrác: co na tom, že mnohem častěji než u otevírání nových dopravních staveb je loni bylo vidět u soudů, kde se projednávala kauza Dozimetr a kde hrají peníze a zakázky pražského dopravního podniku hlavní roli.
Aktuálně mají tři linky pražského metra celkovou délku 65,4 kilometru a 61 stanic. Nyní se staví část déčka, která povede z Pankráce do Nových Dvorů a Písnice, později přibude ještě spojka z Pankráce do stanice Náměstí Míru. Výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky. Podle původních plánů měla aspoň první část déčka začít sloužit v roce 2029, pak se mluvilo o roce 2031, už teď se ale připouští, že to asi bude nejen dráž, ale nejspíš i později.