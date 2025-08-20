Má pražský arcibiskup stejný smysl pro humor jako rektorka Univerzity Karlovy?

Mgr. Michaela Falátková Ph. D. je žena bojovnice. Ještě v den jmenování šéfem fakulty, který má řídit docenty, profesory i staré moudré kněze, vedla jednu z fakultních odborových organizací, funkci složila o den později. Na svém facebookovém profilu dlouho ostře brojila proti dosavadnímu vedení KTF a vyzývala k protestům tak důrazně, až obdržela dvě napomenutí.
Tím zjevně okouzlila paní rektorku, neboť v akademické obci je zelenáč, na svém profilu eviduje celé dvě citace a minimum článků, manažerské vzdělání a zkušenosti s řízením školy nemá. Obor, na němž vyučuje, souží dlouhodobé problémy s fluktuací, respektive odchody studentů. Její smlouvu chtělo vedení školy v září ukončit.
Navzdory tomu jí paní rektorka svěřila vedení. Možná proto, aby si mohla pracovní smlouvu prodloužit na neurčito. Nebo proto, aby pokrotila vzdorné katolíky, kteří paradoxně vlastní budovu školy. Není známo, zda Michaela Falátková patří mezi ně, což je další absurditou téhle frašky.
Čtvrté fakultě Univerzity Karlovy, kterou Karel IV. založil i proto, aby měl český národ doma vzdělávané kněze a nemusel se spoléhat na dovoz z Německa, bude možná šéfovat člověk, který není praktikující katolík.
Po funkčním období bezkonfesijního šéfa Akademického senátu KTF Víta Vlnase už tento žertík nemůže překvapit ani velkého kancléře fakulty, pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Jeho postoj k celé záležitosti je zatím méně výrazný. Podle tiskové mluvčí KTF Jany Marešové se jmenováním Falátkové nesouhlasí a spoléhá na právní řešení sporu, ale na oficiálních stránkách arcibiskupství jeho stanovisko zatím nevisí.
Možná nečetl facebookovou debatu Falátkové, v níž horovala pro slučování, pardon, reorganizaci teologických fakult. Nevěřím, že by byl v otázkách, které po staletí formovaly a chránily katolickou církev před rozpuštěním v tisíci malých církví a sekt, nečekaně tolerantní. Ostatně, k situaci se jistě vyjádří i papežský nuncius.
Třešničkou na dortu je dvojí žaloba na protiprávnost odvolání děkana Brože, které už Městský soud v Praze jednou předběžným opatřením pozastavil, doporučil po něm všem stranám obezřetnost při dalších krocích, které mohou být rizikové. A také právní nejasnost v otázce podřízenosti proděkana Aleše Prázného, jehož děkan pověřil řízením fakulty, rektorátu univerzity. I to bude zjevně otázka pro soud.
|
Paní rektorka však striktně rozhodla, že její slovo stojí nad zákony, a Michaela Falátková coby dočasná šéfka nahradila 15. srpna docenta Prázného. Tedy v den největšího prázdninového katolického svátku Nanebevzetí Panny Marie, kdy také Univerzita Karlova obstavila Katolické teologické fakultě webové stránky. Paní rektorka má nepochybně smysl pro humor. Bude ho mít i pražský arcibiskup Jan Graubner?