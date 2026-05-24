Poklad, shromažďovaný a uctívaný našimi předky při katedrále sv. Víta po staletí, je jednou z nejcennějších církevních sbírek v republice, nedílně spjatou s duchovní a kulturní minulostí i současností našich zemí i s českou státností. Teď se stal, řečeno slovy kurátora, rezervoárem „oslích můstků k aktuálním tématům tlumočeným současnými umělci“ na výstavě, jejíž aktivistický náboj nelze přehlédnout.
Jak v Drážďanech, v budově těžce poznamenané válečnou destrukcí, tak v Praze, v někdejší barokní jízdárně adaptované po druhé světové válce na výstavní síň, šlo o nevhodně zvolené výstavní prostory. Drobné, řemeslně a materiálově precizní předměty Svatovítského pokladu „neutáhly“ příliš syrový prostor v Drážďanech a neutáhnou ani příliš velký prostor Jízdárny. V obou případech pro ně musely být vytvořeny menší prostorové kontejnery. Ve zbytku sálu byla rozmístěna díla současných umělců, která se Svatovítským pokladem mají souviset a „aktualizovat jeho poselství“.
Nicméně každý, kdo nepřistoupí na hru s císařovými novými šaty, pochopí, že tu není jiná než naprosto volná souvislost, asi jako mezi předměty náhodně nalezenými na ulici nebo vyplavenými na břeh moře. Jde o významově prázdnou exhibici, která možná prospívá prestiži vystavovaných umělců, ale Svatovítský poklad snižuje na jakýsi přívěsek různě posbíraných konceptů a ideologií. Jako návštěvníci bychom se s tím měli ztotožnit – jinak jejich přítomnost ztrácí smysl. Problém nastává, když se to nedaří.
S pokladem může souviset cokoli
Když jsem v Lipsiusbau v Drážďanech obcházela dílo Irrkunst (Umění ztrácet se) Edmunda de Waal z roku 2016, tedy dobře opracovanou několikametrovou skříň, popsanou jako „úložiště vzpomínek“, vrtalo mi hlavou, proč tam je a proč zaclání výhledu na Svatovítský poklad. Poslala jsem dotaz pořadateli a obratem obdržela dlouhý vysvětlující komentář. V porozumění, proč byl objekt zařazen zrovna do výstavy Svatovítského pokladu, mi ale nepomohl.
Se stejným exponátem i komentářem jsem se setkala znovu v hradní Jízdárně. Souvislost s katedrálním pokladem jsem zase nenašla. Kdybych ji totiž připustila, pak bych musela uznat, že s pokladem může souviset naprosto cokoli. Například krabice od bot, do níž ukládáme vzpomínky na své předky, třeba na ty, kteří byli ze dne na den vyhnáni v září 1938 ze svých domovů v pohraničí jenom proto, že byli Češi.
Stejně tak jsem nepochopila instalaci „zenové stély“ téhož autora vedle zlaceného svatostánku ve tvaru gotické architektury, pocházejícího z kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta. Má sloužit k uchovávání vzpomínek. To je pěkné, ale proč stojí vedle gotického tabernáklu? Ten žádné doplnění nepotřebuje – anebo k němu můžeme přidat cokoli: prázdný kanystr od benzínu, nebo naopak plný kanystr, přetrženou strunu z kytary, nepřetrženou strunu, libovolný artefakt, který nám padne do oka cestou na tramvaj, která nejede, sedačku z tramvaje, která kdysi na Hrad jezdila a tak dál.
Ještě daleko méně se lze smířit s digitální reprodukcí Velázquezova slavného portrétu papeže Inocence X., dílo Marka Wallingera z roku 2010. Tento umělohmotný obraz poháněný elektrickým motorkem rotuje přímo mezi starobylými relikviáři a relikviemi, v sousedství památek na svatého Václava. To už není jen projev neúcty ke Svatovítskému pokladu, ale projev neúcty k nám všem. Žádné vznešené a zcela vyumělkované interpretace a komentáře, žádná hradba slov a vět nemůže nic změnit na faktu očividné dehonestace našeho kulturního dědictví.
Jediný příklad ve výstavě, kdy komparace dvou zcela odlišných děl a světů dává smysl, je plechovka od barvy s lidskou kostí od Josefa Beuyse, instalovaná v jedné vitríně spolu s relikviářem sv. Václava ve tvaru ruky ze zlaceného stříbra, křišťálu a drahých kamenů. Ovšem výrazná instalace hned u vstupu znejistí návštěvníka příliš brzy a příliš intenzivně. Pocitu, že je něco špatně, se už nezbaví.
Také obraz Anselma Kiefera Čechy leží u moře z roku 1995 je výtvarně mimořádným dílem. Kurátoři jej ovšem poněkud svévolně interpretují jako kritiku odsunu Němců z českého pohraničí po druhé světové válce, když říkají, že cesta v jeho středu může být podobenstvím cesty udupané botami tří milionů odsunutých Němců, kteří se nemohou vrátit do svých domovů. Tak jistě, může. Ale obraz, a to z něj dělá umělecké dílo, nabízí i jiné interpretace a je jen na návštěvníkovi, jak si obraz přečte. Snižovat Kiefera na úroveň politické agitky by bylo projevem brutálního zjednodušování a v podstatě manipulace divákem.
V zásadě podobně je tomu i s Vyhnáním od Magdaleny Jetelové, odlitky kráčejících bosých nohou, jež se svým nadživotním měřítkem do hradní jízdárny docela hodí. Tady je i vzhledem k autorčině osobnímu příběhu vztah k odsunu sudetských Němců logičtější. Čím víc jej ale budeme akcentovat, tím víc se vzdalujeme od Svatovítského pokladu a tím víc se dostáváme do sféry poměrně problematických srovnání. Protože přiznejme si – přirovnat odsun k vyhnání z rajské zahrady je vzhledem k reálným historickým souvislostem trochu podivné.
Hradní aktivismus
Koncepce výstavy ale možná měla být právě takto účelová. Připomeňme, že její premiéru prezident Pavel otevřel v Drážďanech 15. března 2024, přesně v den 85. výročí začátku okupace Čech a Moravy německými vojsky. Působilo to tehdy, jako by se v Německu naším jménem za něco omlouval, snad za to, že jsme se ani tehdy nebránili. Obměněná repríza výstavy se na Pražském hradě pro změnu koná v době dnů sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.
Hrad tvrdí, že „doba konání výstavy nebyla nikterak koordinována s termínem konání sjezdu sudetských Němců v Brně, neboť plánování výstavy časově zdaleka předčilo povědomí o brněnském sjezdu“. Tomu by se lépe věřilo, kdyby se prezident choval zdrženlivěji. Nedával by sudetoněmeckým dnům záštitu a na Pražský hrad by v dané chvíli nezval jejich hlavního řečníka a politického patrona sudetských Němců, bavorského premiéra Markuse Södera.
Z Pražského hradu jako by se dočasně stalo centrum aktivismu, což je naprosté novum. Doposud prezidenti vyjadřovali kulturním programem (mimochodem programem kdysi daleko bohatším) své širší kulturní preference. Naproti tomu současný prezident využil Hrad k přímému vyjádření politického postoje, jenž se v daném případě radikálně rozchází s míněním nemalé části voličů. V podstatě totéž dělá Metropolitní kapitula u sv. Víta, která Svatovítský poklad spravuje, a která tak má na celé akci významný podíl.
Osobně si myslím, že pokud na Hradě jednou za uherský rok otevřou nějakou významnější výstavu, pak nejsme zvědaví na její zneužití k politickému školení. Těch jsme si v minulosti užili víc než dost.