O souvislostech výročí pražského německojazyčného básníka

To samo o sobě ovšem není žádný zásadní nedostatek, neboť to odpovídá mnohorozměrnosti tehdejší pražské společnosti, kde těsně vedle sebe – třeba i v nejužším rodinném kruhu – žily a přitom se v různých dimenzích a kombinacích protínaly dva jazyky – čeština a němčina, tři etnika – Češi, Němci a Židé, různé sociálně ekonomické názory (od monarchistů přes libertariány až po marxisty a anarchisty), a také řada náboženských vyznání – katolíci, luteráni, čeští bratři, vyznavači judaismu a ještě další, včetně ateistů. Problém tkví v tom, že je těžké si tak různorodou směs dnes vůbec představit, natož jí porozumět.
Není divu, že taková pestrost občas vedla k ostrým, a ne vždy pouze ideovým střetům. Jejich nejčastějším důvodem byly národnostní postoje, vyostřené do německého i českého šovinismu: ukázkovým případem bývaly konflikty mezi německými a českými univerzitními studenty na Příkopech. Burschenschafty (decentně nazývané „studentskými spolky“) zde pořádaly okázalé nacionalisticky provokativní průvody (tzv. „Grabenbummel“ – „Procházka po Příkopech“), na něž stejně nacionálně radikální čeští studenti reagovali protidemonstracemi a často i fyzickými útoky, takže situaci musela řešit policie tvrdými zákroky proti oběma stranám.
Vzdání díků versus vzdání se. Od chladné jazykovědné historie po žhavou politickou současnost
(Za poznámku stojí, že přinejmenším od dob napoleonských válek vnímali příslušníci vládnoucí dynastie jakýkoliv výraznější nacionalismus velmi negativně, protože v něm přirozeně tušili nebezpečí rozpadu podunajského soustátí, přičemž – ač je to z „tradičního“ českého hlediska možná překvapivé až k nevíře – se nejvíce obávali nacionalismu německého: k představě, co by ve svých důsledcích mohl natropit ve státě demograficky dominovaném neněmeckými národnostmi, přitom ještě přistupovala skutečnost, že jeho radikální formy zpravidla vzhlížely k Berlínu, nikoliv k Vídni).
Takové excesy ve vztazích mezi Čechy a Němci pak zabsolutizovala první republika, jako by to byl býval obrázek většinový a každodenní (a ještě to zesílila povítězněúnorová komunistická propaganda zdůrazňující historickou zločinnost Němců, před níž se musíme uchýlit pod ochranu mohutného slovanského dubiska na východě) – což ovšem nikterak neodpovídá skutečnosti. Zejména v době před první světovou válkou byly česko-německé vztahy na běžné občanské úrovni buď sousedsky přátelské, nebo přinejhorším indiferentní, a na úrovni intelektuálních i ekonomických špiček obou stran panoval – připomeňme, že hovoříme o době, kdy se česká společnost již plně konstituovala hospodářsky, kulturně i politicky – vzájemný a často i přátelský respekt.
Příkladem skupiny německy hovořících Pražanů té doby se vstřícným vztahem k českému prostředí je volné sdružení pražských německy píšících autorů, které je z historie literatury známé pod názvem Pražský kruh německých spisovatelů a básníků. Mezi jeho členy patřili v českém prostředí dodnes všeobecně známí autoři jako Franz Kafka (1883–1924) a „zuřivý reportér“ Egon Erwin Kisch (1885–1948), a dále pak mj. Max Brod (1884–1968) či Franz Werfel (1890–1945).
Zvláštní roli v česko-německých kulturních vztazích sehrál další člen, Otto Pick (1887–1940), jenž díky svému dokonalému bilingvismu kongeniálně překládal do němčiny díla Karla Čapka i dalších českých autorů, a mj. tak vytvořil německý výraz „Roboter“ jako překlad českého „robot“ (“Robot“ nebylo možné použít, protože bylo v té době již lexikálně obsazeno: dnes zastaralé „die Robot“ je středověká německá přejímka z češtiny, příp. polštiny, a znamená „nevolnická práce, robota“, v současné němčině „Fronarbeit, Frondienst“).
Jak si na základě zejména některých jmen nelze nepovšimnout, byli všichni výše jmenovaní (a ostatně vůbec většina členů Kruhu) židovsko-německého nebo česko-německo-židovského původu, etničtí Němci byli v menšině – zato však byl mezi nimi Rainer Maria Rilke (*4. 12. 1875 – +29. 12. 1926), spolu s Kafkou nepochybně nejvýznamnější osobnost Kruhu, jehož 150. výročí narození v Jindřišské ulici na pražském Novém Městě připadá právě na dnešní den.
Rilke – jak soudím ze své statisticky sice nereprezentativní, ale přece jen snad ne zcela zanedbatelné zkušenosti šestnáctiletého pobytu mezi lingvisty německého jazykového prostoru – je v německém prostředí ceněn dokonce více než u nás naopak známější Kafka; byl to nejvýznamnější německý lyrik své doby (a jistě i jeden z nejvýznamnějších vůbec), jehož dílo dodnes k Němcům promlouvá svou snahou spojit vnitřní svět člověka s univerzálními otázkami života a zejména smrti (bývá dokonce označován jako „básník smrti“). Jeho verše, v německém prostředí často citované dodnes, byly inspirací pro mnoho jeho současníků i intelektuály po celé 20. století až do současnosti – zejména pro básníky, výtvarníky, hudebníky, ale třeba i filozofy.
Nejen Rilkeho dílo, ale i tvorbu a obecně činnost celého Kruhu můžeme, ba měli bychom vnímat jako protiklad všech hořkých a často i krutých konfliktů mezi Čechy a Němci, jako symbol možnosti dobrého soužití těchto dvou kulturních a především navzájem si kulturně blízkých národů.