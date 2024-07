Před 50 lety padla řecká junta. Tlustou čáru za vládou Černých plukovníků udělal až Papandreouův socialismus

Názor

Když se 21. dubna 1967 valily tanky ulicemi Athén, byla to první vojenská diktatura v Evropě, která se ustavila od pádu nacismu. Vláda Černých plukovníků trvala pouhých sedm let a padla ve stejné době, kdy dožily služebně mnohem starší fašistické režimy na Pyrenejském poloostrově. Na den přesně to bylo 24. července 1974. Tento týden slaví Řecko 50 let od chvíle, kdy se demokracie vrátila i do své kolébky.