Přednosta kardiologické kliniky: Prognóza prezidenta Zemana je nejistá

Pokud je tedy aktuální závěr prezidentových lékařů takový, že jeho prognóza je „krajně nejistá“, pak to lze chápat jako stupeň čtyři na pětistupňové škále. Při používání jiného typu hodnocení je nejistá prognóza dokonce uprostřed mezi příznivou a nepříznivou. Ačkoliv to tedy může znít jako pouhé slovíčkaření, ti, kdo v posledních dnech tolik mluví o prezidentově zdraví, by si měli uvědomit, že označení „nejistá prognóza“ je zásadně jiné než „nepříznivá prognóza“.