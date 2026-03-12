Nejen premiér, ale i dispečer Babiš. Předseda vlády by měl řešit skutečné státní úkoly

Kromě předsedy vlády si Babiš přibral minulý týden – a evidentně i do budoucna – funkci dispečera letového provozu. Proč? Protože místo, aby ze své pozice řešil strategičtější státní úkoly, upřednostňuje laciné politické body. (Otázkou je, jestli u „našich lidí“ s tímhle Babiš skutečně zaboduje.)
Předseda opět mikromanažerem
Neodpustím si krátké ohlédnutí za tím, čeho jsme byli za poslední týden svědky. Minulé pondělí se v souvislosti se zajištěním repatriace českých občanů z Blízkého východu posunul Babiš po zasedání vlády opět do role mikromanažera. Slova „velký airbus odletí“ tehdy a tehdy, „menší airbus“ tehdy a tehdy atd. zaznívala s takovou kadencí, že by jeden málem věřil, že se pilotáže ujme snad sám premiér.
O den později tuto činnost potvrdil při vystoupení ve Sněmovně, kde rozhodnými slovy dementoval problémy systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí), na které si stěžovali uvízlí turisté. „Není pravda, že systém DROZD nefunguje. Pravda je taková, že systém eviduje veškeré hovory, a kdo se nedovolá, tak mu voláme nazpátek,“ prohlásil premiér s kadencí IT technika, který systém prověřil, a zároveň telefonního operátora, který osobně vyřizuje telefonáty turistů v cizině (a volá nazpátek).
Další den na dálku vyzval aerolinky Emirates a Ryanair, ať pošlou pro Čechy v oblasti svá letadla. „Ryanair, jo, doufám, že mě uslyší, chlubí se, jak je skvělý. Tak to srdíčko, pane majiteli, pošlete do Jordánska lety, protože vy jste to zrušili. Za druhé Emirates: pošlete ta letadla a my uděláme všechno, abychom dostali ty sloty,“ citoval premiéra server iDNES.cz (nutno podotknout, že s Emirates se Babiš ve středu dohodl, že budou létat z Dubaje do Prahy každý den).
A když ho na poslanecké schůzi šéf Pirátů Zdeněk Hřib vyzval, aby „nedělal dispečera“, Babiš ho poslal k psychiatrovi. Aby o pár minut později podotkl, že do problémů s návratem ze zahraničí se dostala i jeho manželka Monika, a dodal, že dispečera dělá proto, že si to žádá sněmovna.
Minulý čtvrtek na mimořádné schůzi, kde poslanci nevydali Babiše ani šéfa SPD Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, se premiér posunul k roli nákupčího armádní techniky. „A je velká škoda, že jsme v minulosti nekoupili nějaké podstatně větší letadlo,“ zalitoval předseda vlády v souvislosti s velikostí letounů armády, které také létají pro Čechy na Blízký východ.
Zdálo se, že si vzhledem k tomu, že se situace v tomto regionu částečně uklidnila a většina českých turistů se dostala domů, oddechneme a vrátíme se k podstatnějším státním záležitostem. Bohužel, opak je pravdou a pondělní jednání vlády opět řešilo letadla. Bouři ve sklenici vody vyvolala návštěva šéfa Senátu Miloše Vystrčila na zimních paralympijských hrách. Letěl tam totiž vojenským letounem CASA, který sice nebyl pro repatriační lety vyčleněn a let byl navíc naplánován od loňského podzimu, ale vyvolal reakce se společným jmenovatelem – papalášství.
Vyhýbání se odpovědnosti
Babiš i proto již v době, kdy se zpráva o Vystrčilově letu objevila v médiích, reagoval tím, že politikům zakázal používat vládní letouny. Proč se o tom všichni politici (minimálně Vystrčil a nepochybuji, že podobně neznalých by asi bylo více) nedozvěděli, je zřejmě záhadou.
Možná i proto se vláda usnesla, že o prioritách při organizaci letecké dopravy rozhoduje premiér. V překladu to znamená, že Babiš bude rozhodovat o tom, zda mohou někam letět šéfové obou komor i prezident Petr Pavel. Tato změna usnesení, které zde fungovalo 25 let, prý umožní rychlejší a operativnější rozhodování v případě krizí. Babišův mluvčí dokonce dodal, že jde o předcházení „situacím, kdy je let potřeba vyslat operativně a není možné čekat týden na další zasedání vlády“.
Skutečně má být šéf vlády krizovým dispečerem vládních letadel? Nenapadá mě jediný důvod, proč by to tak mělo být. Leda, že by premiér věděl o nějakých dalších krizích, které se na nás valí. Nemluvě o tom, že pro případ skutečně krizových situací se svolává krizový štáb. A o krizovém zákoně zřejmě premiér Babiš, nyní tedy i dispečer, také neslyšel…
A na závěr bych panu premiérovi připomněl výrok filozofa a překladatele Miroslava Petříčka: „Krize je symptomem snahy vyhnout se odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Lidé dnes radši dvě hodiny surfují na internetu a hledají tam odpovědi, místo aby se rozhodli podle sebe.“ Minimálně v té první větě mu nelze nedat za pravdu.