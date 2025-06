Předvolební debaty a jejich důsledky pro vývoj naší mateřštiny

Poslední slovo 20:00

Vypadá to, že by česká gramatika potřebovala malou změnu, konkrétně ve stupňování přídavných jmen. Tři stupně začínají být zjevně málo. Možná je to jenom můj dojem, ale zdá se mi, že výrazy jako „nejhorší“, „nejneschopnější“, „nejprolhanější“ či „nejzkorumpovanější“ jsou už poněkud opotřebované, a to máme teprve začátek volební kampaně. Je zřejmé, že by bylo třeba stupně čtvrtého, případně i pátého.