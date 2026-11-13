Nejjednodušší by bylo říci, že za to může předseda, kterého si strana vybrala letos v lednu, a Martina Kupku vyměnit. Lze samozřejmě vybrat někoho jako je předseda lidovců Jan Grolich, někoho, kdo by hýkal a kmital nohama a za každou cenu poutal pozornost. Jenže to by spíš naštvalo ty příznivce, kteří straně ještě zbyli. Ostatně z partajních útrob se mnohohlasně ozývá, že výměna předsedy momentálně ničemu nepomůže. A to je svatá pravda.
ODS se musí podívat sama na sebe a ujasnit si, čím chce být. Zda má zůstat klasickou politickou stranou „starého typu“ s programem, ideovým ukotvením i jasnými prioritami, nebo se začít měnit podle vzoru STAN či KDU-ČSL. Obě posledně jmenovaná uskupení se vydala cestou čistého marketingu a zcela rezignovala na program.
U Starostů to bylo snazší, protože ti nikdy program neměli, u lidovců se k novému předsedovi upínají tak velké naděje, že funkcionářské klany jsou připravené obětovat mnohem víc než jen stranický program. V jejich případě se za několik měsíců ukáže, jak dlouho dokážou být noví lidovci noví.
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Aktuální politika momentálně úspěšného Víta Rakušana je postavena na umírněnosti, už tolik nesází na politiku Antibabiš a částečně napodobuje i Babiše samotného. Pan Rakušan momentálně objíždí republiku a ptá se voličů, co má dělat. Nepředvádí tohle s oblibou i AB? Předseda Rakušan v současnosti opakuje, že stojí o voliče hnutí ANO a možná to i myslí vážně. Bude tedy slibovat a slibovat.
„Staré dobré“ poučky stačit nebudou
Touhle cestou se v ODS rozhodně vydat nechtějí. Jenže na nějaký programový zvrat jim zatím chybí odvaha. O riziku z utlumení Antibabiše mluvil jak předseda Kupka, tak místopředseda strany Karel Haas, část loajálních stranických voličů stále vyžaduje ostrou a neuvadající kritiku vlády a její hlavy.
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Další přístup reprezentuje bývalý předseda strany Petr Fiala, jehož směr lze zjednodušit do hesla: Integrace, nebo smrt. Fiala chce zopakovat úspěch, který jej vynesl do premiérského křesla a přitom se tváří, jako by v roce 2021 nehrál klíčovou roli milion propadlých hlasů v prospěch antibabišovské koalice. Jenže do roku 2021 se už nikdy nevrátíme, situace se v mnohém změnila, bez urážky, ale bývalý předseda působí ve své umanutosti jako one-trick pony (omlouvám se čtenářům za výpůjčku z angličtiny, ale přišla mi přiléhavá).
Občanští demokraté se především musejí rozhodnout, zda se chtějí změnit či, chcete-li, modernizovat a jak. Často se v téhle souvislosti používá omletý příklad s přijetím eura, zda by nebylo pro stranu lepší přiklonit se k příznivcům celoevropské měny. Ano, je to důležité a zajímavé, ale je to spíš problém druhého řádu a to pro většinu voličů. Daleko bezprostředněji občané pociťují ekonomické nejistoty, bytovou a energetickou drahotu, hrozící inflaci či šířící se chudobu. V ekonomické kompetenci minulá vláda ODS zoufale selhala. Perspektiva mladších generací je neveselá a tady nebudou stačit „staré dobré“ poučky o utahování opasků a o tom, jak trh vše vyřeší.
Je evidentní, že spousty problémů trh neřeší, ale naopak generuje. Zkuste si v Praze pronajmout byt. Ve Španělsku v rámci generální stávky demonstrovaly miliony občanů také kvůli tomu, že v Madridu si lze pronajmout byt o padesáti metrech čtverečních za tisíc eur. V Praze jsme na tom hůř. A ideologická kázáníčka nás nikam nedovedou.
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Jen konkrétní řešení srozumitelně představená by mohla vrátit ODS na výsluní. To chce ale odvahu k riskování, třeba tím, že strana připustí, že země je zralá na radikální daňovou reformu, která by se také trochu víc opřela o zdanění bohatých. A jsme zase u té odvahy.