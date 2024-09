Nejprve ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) prohlásil, že přehrada Nové Heřminovy by ochránila Krnov a Opavu před devastujícími následky letošních povodní a obvinil ze zpoždění stavby Hnutí Duha a obyvatele Nových Heřminov, protože dělají obstrukce.

Hnutí Duha se brání tvrzením, že za veškeré průtahy může stát, oni nic nezdrželi. Kdyby bylo všechno tak, jak si to hnutí představuje, už by prý v kraji stály jiné protipovodňové stavby, které by ochránily města po proudu.