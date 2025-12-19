Babiš a rána „válečným štváčům“. Česko se hlásí k zemím, jimž Moskva upírá plné členství v NATO

Je to „majstrštyk“, jak to označují někteří weboví diskutéři? Nebo jisté riziko, jak to vidí jiní? Záleží na úhlu pohledu. Jisté je, že Česko na summitu EU sice nepodrazilo společnou půjčku pro Ukrajinu (tím se liší od Maďarska a Slovenska), ale odmítlo za ni ručit. V tom spočívá onen „majstrštyk“, ale i ono riziko pro naši pozici ve strukturách EU i NATO.
Premiér Andrej Babiš na summitu v Bruselu.

Premiér Andrej Babiš na summitu v Bruselu. | foto: OLIVIER HOSLET / EPA Profimedia.cz

Jaroslav Hašek je autorem proslulého výroku, který ve Švejkovi pronáší nadporučík Lukáš: „Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět.“ Jak by Hašek popsal Babišův „majstrštyk“? To si může každý představovat sám.

Vlk Západu a koza českého rozpočtu

Řekněme rovnou, že se v Bruselu neodehrála žádná historická tragédie. Společná půjčka EU pro Ukrajinu prošla, a jaké pozice při tom zaujímalo Česko, Slovensko a Maďarsko, bude časem téma jen pro specializované historiky.

Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne

Neprošlo to, o čem se vážně uvažovalo až do čtvrtka. Tzv. reparační půjčka, tedy financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv uložených v Belgii. Tedy to, v čem mnozí – a zdaleka ne jen v Rusku – spatřovali pokus o vyvlastnění, ba přímo o krádež.

Tato varianta je nyní už jen v rovině „co by bylo, kdyby“. Jak to pěkně po rusku řekl hlavní vyjednavač Moskvy Kirill Dmitrijev: Výsledek summitu je „vážnou ránou pro válečné štváče v čele s neúspěšnou Ursulou“, neboť „hlasy rozumu zabránily nelegálnímu využití ruských zmrazených aktiv k financování Ukrajiny“.

Pro nás je zásadnější toto. Premiér Babiš si dává v Bruselu záležet, aby působil jako loajální Zápaďan, ale aby to český stát nic nestálo. U nás pak působí jako ten, kdo prosadil řešení v podobě „aby se vlk loajality vůči Západu nažral, ale koza českého rozpočtu zůstala celá“.

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Upřímně, koza českého rozpočtu není celá už teď. Babiš mluví o chybějících 90 miliardách. A právě 90 miliard korun odpovídalo českému podílu na ručení za půjčku pro Ukrajinu. To má racionalitu, že. No nekupte takový argument.

I proto si premiér Babiš dával záležet na tom, aby rozlišil postoj Prahy od postoje Bratislavy a Budapešti: „Česká republika má jinou pozici než Maďarsko a Slovensko,“ řekl hned v noci po summitu. „Tyto dvě země de facto odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. My jsme je odsouhlasili, ale s podmínkou, že neručíme za ty úvěry.“ To je skutečně rozdíl. Jenže faktem zůstává, že Česko se zařadilo mezi země nikoliv půjčku blokující, ale mezi země nezúčastněné. Což není až tak ohromný rozdíl.

Z hlediska českého rozpočtu a českých voličů, hlavně těch, kteří mluví o „majstrštyku“, to má jasný smysl i racionalitu. Ale jistá rizika pro příští českou pozici to přinášet může.

Potřebujeme být vůbec v NATO?

Přenesme se o čtyři roky nazpět. 17. prosince 2021 zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí na webu dva dokumenty, vlastně ultimáta. Jsou to návrhy dvou dohod – jedné pro USA, druhé pro NATO. O ultimátech se mluví už proto, že tyto návrhy nenechávají prostor pro vyladění formulací ve stádiu vyjednávání (tradičně pasáže v hranatých závorkách), ale představují hotové, definitivní verze.

Článek 4 dohody pro NATO říká toto: „Ruská federace a všechny smluvní strany, které byly k 27. květnu 1997 členskými státy Severoatlantické aliance, nerozmístí vojenské síly a zbraně na území žádného z ostatních států v Evropě kromě sil rozmístěných na tomto území k 27. květnu 1997.“

Kdyby ten návrh prošel, co by znamenal v praxi? Východní křídlo NATO (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko…) by sice formálně zůstalo v Alianci, ale bez záruky ochrany. Ten návrh prostě definoval země, kterým Moskva upírá plné členství v NATO.

Babiš zradil Ukrajinu, tepe premiéra opozice. Česko ztratí důstojnost, míní Fiala

Aliance před čtyřmi lety nereagovala a mnozí se dodnes přou, zda to nebyla chyba. Nicméně tehdejší ruské argumenty – argumenty z doby těsně před invazí na Ukrajinu – se nezměnily. Ostatně oba zmíněné návrhy dohod visí na webu ruského ministerstva zahraničí dodnes.

Podíváme-li se na postoje Česka, Slovenska a Maďarska na summitu EU, na jejich pozice k financování Ukrajiny, je možné říci i toto. Nejsou dobrovolně nezúčastněné země (Česko, Slovensko, Maďarsko) právě ty, kterým Moskva upírá plné členství v NATO? Nedokládají teď z vlastní iniciativy, že ruské návrhy z prosince 2021 nebyly úplně mimo mísu? Nekývly by na ně, kdyby byly opět na stole?

EU nás chtěla okrást a neuspěla, řekl Putin. Za umírání odpovědnost necítí

Toto je riziko, které fanoušci Babišova „majstrštyku“ nevnímají, respektive je jim ukradené. Ale to riziko tu je.

