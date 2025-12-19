Babiš a rána „válečným štváčům“. Česko se hlásí k zemím, jimž Moskva upírá plné členství v NATO

Jaroslav Hašek je autorem proslulého výroku, který ve Švejkovi pronáší nadporučík Lukáš: „Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět.“ Jak by Hašek popsal Babišův „majstrštyk“? To si může každý představovat sám.
Vlk Západu a koza českého rozpočtu
Řekněme rovnou, že se v Bruselu neodehrála žádná historická tragédie. Společná půjčka EU pro Ukrajinu prošla, a jaké pozice při tom zaujímalo Česko, Slovensko a Maďarsko, bude časem téma jen pro specializované historiky.
|
Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne
Neprošlo to, o čem se vážně uvažovalo až do čtvrtka. Tzv. reparační půjčka, tedy financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv uložených v Belgii. Tedy to, v čem mnozí – a zdaleka ne jen v Rusku – spatřovali pokus o vyvlastnění, ba přímo o krádež.
Tato varianta je nyní už jen v rovině „co by bylo, kdyby“. Jak to pěkně po rusku řekl hlavní vyjednavač Moskvy Kirill Dmitrijev: Výsledek summitu je „vážnou ránou pro válečné štváče v čele s neúspěšnou Ursulou“, neboť „hlasy rozumu zabránily nelegálnímu využití ruských zmrazených aktiv k financování Ukrajiny“.
Pro nás je zásadnější toto. Premiér Babiš si dává v Bruselu záležet, aby působil jako loajální Zápaďan, ale aby to český stát nic nestálo. U nás pak působí jako ten, kdo prosadil řešení v podobě „aby se vlk loajality vůči Západu nažral, ale koza českého rozpočtu zůstala celá“.
|
Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média
Upřímně, koza českého rozpočtu není celá už teď. Babiš mluví o chybějících 90 miliardách. A právě 90 miliard korun odpovídalo českému podílu na ručení za půjčku pro Ukrajinu. To má racionalitu, že. No nekupte takový argument.
I proto si premiér Babiš dával záležet na tom, aby rozlišil postoj Prahy od postoje Bratislavy a Budapešti: „Česká republika má jinou pozici než Maďarsko a Slovensko,“ řekl hned v noci po summitu. „Tyto dvě země de facto odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. My jsme je odsouhlasili, ale s podmínkou, že neručíme za ty úvěry.“ To je skutečně rozdíl. Jenže faktem zůstává, že Česko se zařadilo mezi země nikoliv půjčku blokující, ale mezi země nezúčastněné. Což není až tak ohromný rozdíl.
Z hlediska českého rozpočtu a českých voličů, hlavně těch, kteří mluví o „majstrštyku“, to má jasný smysl i racionalitu. Ale jistá rizika pro příští českou pozici to přinášet může.
Potřebujeme být vůbec v NATO?
Přenesme se o čtyři roky nazpět. 17. prosince 2021 zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí na webu dva dokumenty, vlastně ultimáta. Jsou to návrhy dvou dohod – jedné pro USA, druhé pro NATO. O ultimátech se mluví už proto, že tyto návrhy nenechávají prostor pro vyladění formulací ve stádiu vyjednávání (tradičně pasáže v hranatých závorkách), ale představují hotové, definitivní verze.
Článek 4 dohody pro NATO říká toto: „Ruská federace a všechny smluvní strany, které byly k 27. květnu 1997 členskými státy Severoatlantické aliance, nerozmístí vojenské síly a zbraně na území žádného z ostatních států v Evropě kromě sil rozmístěných na tomto území k 27. květnu 1997.“
Kdyby ten návrh prošel, co by znamenal v praxi? Východní křídlo NATO (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko…) by sice formálně zůstalo v Alianci, ale bez záruky ochrany. Ten návrh prostě definoval země, kterým Moskva upírá plné členství v NATO.
|
Babiš zradil Ukrajinu, tepe premiéra opozice. Česko ztratí důstojnost, míní Fiala
Aliance před čtyřmi lety nereagovala a mnozí se dodnes přou, zda to nebyla chyba. Nicméně tehdejší ruské argumenty – argumenty z doby těsně před invazí na Ukrajinu – se nezměnily. Ostatně oba zmíněné návrhy dohod visí na webu ruského ministerstva zahraničí dodnes.
Podíváme-li se na postoje Česka, Slovenska a Maďarska na summitu EU, na jejich pozice k financování Ukrajiny, je možné říci i toto. Nejsou dobrovolně nezúčastněné země (Česko, Slovensko, Maďarsko) právě ty, kterým Moskva upírá plné členství v NATO? Nedokládají teď z vlastní iniciativy, že ruské návrhy z prosince 2021 nebyly úplně mimo mísu? Nekývly by na ně, kdyby byly opět na stole?
|
EU nás chtěla okrást a neuspěla, řekl Putin. Za umírání odpovědnost necítí
Toto je riziko, které fanoušci Babišova „majstrštyku“ nevnímají, respektive je jim ukradené. Ale to riziko tu je.