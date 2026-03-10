Máte problém? Napište mi nebo brnkněte, zařídím to. Váš premiér

Podívejme se ale na ten mikromanagement, co to vlastně je? Za sebe myslím, že by na něj seděl třeba případ ze školství, o něž jsem se v době, kdy patřilo do mé novinářské kompetence, zajímala dosti podrobně.
Asi tak před sedmi lety byla aktuální otázka lékařských fakult. Medicínu v Česku studuje vedle našich studentů i nemálo studentů zahraničních. To je dobře, zaprvé proto, že vysoké školy potřebují mít mezinárodní přesah, zadruhé proto, že studium v angličtině si posluchači platí. Pomáhají tak škole s rozpočtem, zároveň ovšem čerpají část výukových kapacit, což se začalo projevovat nedostatkem mladých doktorů v našich krajích.
|
Už léta se diskutovalo, co s tím. Zvažovalo se, do jaké míry je nedostatek doktorů skutečný, ale hlavně kdo to má vlastně řešit, jestli finance, nebo zdravotnictví, případně spolu se školstvím… Až se na jednu z těch fakult vydal tehdejší premiér Babiš. Šlo o krátkou návštěvu, ale aspoň tehdejší děkan si ji později liboval jako věcnou. Fakt je, že následně mohly lékařské fakulty přijímat do českého programu zhruba o patnáct procent uchazečů víc.
Potud fajn. V covidové krizi ovšem mikromanagement tolik spokojenosti nevyvolával. Co se zdálo jeden den nezbytné, ukázalo se druhý den nesmyslné, nemoc neuhýbala ani před dalšími rouškami, dalšími zákazy, ba ani dalšími ministry zdravotnictví.
Špatná strategie? Dost možná. Strategie je důležitá. Třeba naše radnice ji nepodceňuje a sází hlavně na studie. Například na rekonstrukci a zkrášlení Kampy, toho parku kousek od Karlova mostu, vyhlašuje studie už celá léta. To aby se k nim mohli vyjadřovat jak uživatelé, tak další odborníci a nikdo pak nemohl říkat, že ta cesta měla být širší a pítko se mělo umístit víc ke zdi.
|
Už se ani nepamatuju, jestli první beseda na toto téma byla před patnácti nebo před dvaceti lety. Já tam vždycky jenom upozorňovala, že na straně, kam svítí odpolední slunce, je málo laviček. No, chybějí pořád. Ne že by nepřibyla vůbec žádná (dvě vznikly dokonce z akátu, co se na tom místě zlomil), ale v prázdném rohu, kde bývalo za mého mládí laviček aspoň šest, není pořád žádná. Přitom právě teď na jaře by se ohromně hodily. Místní i návštěvníci odjinud postávají a litují, činovníci ujišťují, že studie vyřeší věc komplexně.
Tuhle jsme si se sousedy říkali, jestli by to nešlo vyřešit bez studie, tím mikromanagementem. Že by se ty lavičky prostě koupily a osadily. Ale volat na to Babiše nebudeme, má toho moc.