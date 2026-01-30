Smutná vizitka opozice. Prohrát s „nejslabším premiérem“ dokáže jen úplné budižkničemu

Ale pěkně popořádku, opozice (ODS, lidovci, STAN, TOP 09 a především Piráti, resp. Pirátky) je v posledních týdnech k nezastavení a k nezaplacení. Prostě opozice za všechny peníze.
Objevila totiž nový, svěží, téměř vědecký pojem: „nejslabší premiér“. A k tomu ještě samozřejmě přibyla „nejslabší vláda“. A když se opoziční dynamo rozběhne ještě více, padá i termín „nejslabší premiér té nejslabší vlády“.
Jakmile „nejslabšího premiéra“ jednou opozice pronesla, okamžitě si ho zamilovala a nyní ho kolovrátkově opakuje při každé příležitosti. Ráno ve veřejnoprávním, pak i komerčním rádiu, v poledne na tiskovce, večer na síti X. A pak ještě po 22. hodině v Událostech, komentářích na ČT24 či v obdobném pořadu na CNN Prima News.
Slovní plevel
Člověk by řekl, že jde o zásadní analytický průlom, ve skutečnosti jde však o slovní plevel.
Těžko se ubránit dojmu, že tento výraz nevznikl v mozkovém trustu opozice, ale byl jim něžně, avšak nekompromisně vnuknut jakousi umělou inteligencí. Zadání bylo zřejmě prosté: „Vymysli jednoduchou nálepku, kterou zvládne opakovat každý, i poslankyně ve flanelové košili jdoucí někam pozpátku.“
A stroj, jak už to dnes umí, nezklamal. Výsledek je krátký, úderný a hlavně bezpečný – nevyžaduje totiž žádné myšlení.
Pozoruhodné je, že ono magické zaklínadlo funguje jako univerzální vysvětlení všeho. Když se něco nepovede – nejslabší premiér. Když se něco povede… děláme si samozřejmě lacinou legraci, nové vládě se, alespoň dle dnešní opozice, nic nepovedlo, a vsaďte se o všechny góly brněnského fotbalového ostrostřelce Petra Fialy a cestovní náhrady poslankyně Šebelové, že se ani nikdy nepovede.
|
Voleb bez účelových koalic se už nedočkáme. Budou s tím zákonodárci něco dělat?
Vysíláme jasný signál – realita je v tomto pojetí nepodstatná; důležitý je rytmus opakování. Kdo opakuje, ten má pravdu. Starý bolševický princip, jen s lepší grafikou.
Přátelské doporučení
Dovolíme si proto na závěr glosy malou, zcela nezištnou radu. Možná by opozice mohla zvážit přikoupení pokročilejší verze té umělé inteligence nebo více investovat do poradců. Ti by jim totiž mohli diskrétně napovědět i druhou polovinu rovnice: že prohrát s „nejslabším premiérem“ dokáže už jen úplný nýmand a ubožák.
A to je informace, která by se jim v nadcházejících volbách mohla velmi hodit.
Ale prosím, neberte to jako výsměch. Anebo dokonce, hysterickým slovníkem pana prezidenta, jako vyhrožování, a nepředávejte mne hned právníkům, třeba dokonce mým bývalým studentům. Berte to, prosím, jen jako dobré přátelské doporučení.
Vždyť i žáci ze základních škol stále častěji nahlížejí na opoziční politiky jako na ty strejce a tety, co dokázali prohrát i s tím „nejslabším premiérem“ v dějinách, který nezná ani žaludky krávy nebo planety naší sluneční soustavy.
Není zač.