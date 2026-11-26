Jistěže to není revoluce. Babiš může říkat, že počet svých poradců zvýšil z 12 na 13. A co má být? Ale přesto jde o symbolicky výrazný krok.
Podíváme-li se na to nikoliv jako insideři, lidé zasvěcení do detailů, ale jako běžní pozorovatelé a občané, může se rýsovat následující obrázek. Babiš a Singer jsou odborně, ideově i lidsky na různých stranách současné společenské barikády. Zvláště v době, kdy se žádá pevnost postojů a hodnot, kdy každá odchylka od normy se pokládá za kacířství, ne-li zločin.
Takový pohled může vést k nadsázce, že premiér Babiš si najal (ne za peníze, ta funkce není placená) disidenta. Je to normální, ba užitečné? Nebo je to znak bezradnosti, ba slabosti?
Premiér zkouší názorovou rozmanitost
Ve skutečnosti takhle otázka nestojí. Máme to trochu popletené už jazykově. Když se řekne disident, mnozí si představí veřejné odpůrce Husákova normalizačního režimu. „Ztroskotance a samozvance“, jak jim říkalo Rudé právo. Obhájce „života v pravdě“, jak se říkalo na straně těch, kterým hrozilo vězení.
Jenže, při veškeré úctě, to je už dávno. Dnes bychom to měli vnímat spíše tak, že disidentství je normální a prospěšné pro ty, kteří nechtějí mít klapky na očích. Že sice může přinášet jistá rizika, ale ne riziko vězení.
Každý, komu jde o sebereflexi, potřebuje oponenturu vlastních názorů, postojů i rozhodnutí, nejlépe ještě v době, než jsou definitivní. Potřebuje sledovat hlasy z „druhého břehu“, nejen z vlastní bubliny. A takové hlasy samozřejmě jsou. Známe je třeba z ústavních soudů, českého i cizích. Tam se disentní hlasy vnímají a dost se o nich diskutuje, i když verdikt většiny je už hotový a jiný.
Disentní komentátory si pěstují i noviny dbalé o svou pověst. Progresivistické The New York Times si držely konzervativně laděné autory Bari Weissovou či Davida Brookse, pokrokový Der Spiegel zase Jana Fleischhauera či Nikolase Blomeho. Jmenovaní (až na Blomeho) jsou už pryč, ale čtenáři si toho všímají a vycítí, že vytrácejí-li se disentní hlasy, něco je systémově špatně.
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I tak se můžeme dívat na situaci, kdy – zjednodušeně řečeno – „levičák Babiš“ získal do sboru poradců premiéra „pravičáka Singera“.
Dokáže „zabránit pitomině“?
Pro člověka, jenž není insider a do fungování vlády nevidí, je těžké hodnotit, jaké konkrétní důvody k takovému rozhodnutí vedly a jaké plusy či minusy to přinese.
Sám Singer je mediálně velmi otevřený a v tomto duchu je protipólem Babiše, sázejícího na monology na sociálních sítích. Tak mluvil i pro Český rozhlas. Z angažmá v NERV pochopil, že z poradního sboru nemohou vzniknout ucelené strategie. Ty si domlouvají politici. Poradci ale mohou zabránit „nějaké pitomině“. Takto prý NERV za covidu zarazil nápad utlumení průmyslového provozu.
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Co bude Singer dělat v praxi? „Když uvidím něco, o čem si myslím, že by bylo dobré, aby k tomu premiér znal můj komentář, tak mu ho pošlu. A když bude chtít něco on, tak se zeptá.“
Barikáda s trhlinou
To vše se v detailu teprve uvidí. Možná to půjde, možná ne. Ale už teď lze říci: V dnešní době sílících názorových barikád a protipožárních zdí působí jako plus už samotný fakt, že „levičák Babiš“ si jako poradce pořídil „pravičáka Singera“.
Upřímně. Najal by si premiér Fico jako poradce progresivistu? Premiér Tusk konzervativce? Premiér Magyar někoho, kdo by byl názorově blízko Orbánovi? Na okraj. Ve chvíli, kdy byla zveřejněna informace, že premiér Babiš zlanařil bývalého guvernéra ČNB Singera, přinesly agentury zprávu, že v Maďarsku bývalému guvernérovi národní banky prodloužili vazbu. To snad je rozdíl, že.
V Česku se na vše nadává už předem. Dopřejme si pro jednou luxus a buďme rádi, že premiér má o oponenturu zájem a že neblahá společenská barikáda získává trhliny přímo v sídle vlády.