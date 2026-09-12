Chce Babiš bláznivě zrušit dotace pro soukromé školy? To zatím stále nevíme

Premiéra zjevně podráždil komentář ministra k jeho vlastnímu resortnímu rozpočtu. To nechme stranou a zkusme zjistit, zda politikovi Babišovi nějak soukromé školy překážejí. Jako miliardář a dlouholetý podnikatel nemůže být proti soukromým školám z principu. Zjevně se mu však zdá, že soukromé podnikání by nemělo být dotováno z veřejných rozpočtů. Ostatně sám se nechal několikrát slyšet, že by dotace v zemědělství klidně zrušil. Nicméně jeho bývalé i současné podniky veřejné peníze stále přijímají.
Miliardářská perspektiva z toho čouhá jako sláma z bot. Pan Babiš patří do kategorie lidí, která vůbec neřeší, zda platit za školu, kdykoli potřeboval, školné zaplatil, ať bylo jakékoli, pro něj to nepředstavovalo problém. Takto si ale většina obyvatel nemůže dovolit uvažovat.
Krátká paměť
Babišovy výroky též vypovídají o tom, jak málo si pamatuje z minulosti. Vznik soukromého školství patřil k jedné z mnoha naprosto pozitivních vymožeností polistopadových časů. Mnozí ocenili návrat víceletých gymnázií, církevních i dalších škol nabízejících nejrůznější obory i způsoby výuky. Dotace ze státního rozpočtu jsou pro soukromé školy jen na úrovni osmdesáti procent těch veřejných, s výjimkou škol církevních, ty dosáhnou na stejnou dotaci jako veřejné.
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Soukromých škol je v současnosti 325, církevních 46. Když nedostanou dotace, budou buď vybírat vyšší školné, nebo skončí. To by znamenalo ještě větší nápor na veřejné školy, ty by musely navýšit kapacity a to by stálo erár mnohem víc peněz. Pokud si někdy ministerský předseda představoval, že by ušetřil 21 miliard korun ročně tím, že zruší dotaci pro soukromé školy, šeredně se spletl.
A na otázku, proč dotovat církevní školy, když církve dostaly v restitucích balík, lze odpovědět jednoduše. Majetkové narovnání státu a církve se školstvím nesouvisí. Navíc pro tuto „argumentaci“ vymyslel skvělý protipříklad bývalý politik Miroslav Kalousek. Je to, jako bychom řekli, že soukromé kliniky investičního fondu Hartenberg nemají nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění, protože jsou soukromé a navíc patří Babišovi a ten má přece peněz dost. Ano, nesmyslnost tohoto přístupu je na takovém příkladu do očí bijící.
Proč dostávají soukromá zdravotnická zařízení stejné platby jako veřejná? Protože odvádějí stejnou práci a je to tak spravedlivé. To neplatí o školách. Neměl by se pan premiér jako zkušený podnikatel spíš ptát, proč nedáváme všem stejně?
Největší možná Babišova chyba
Je možné, že se bavíme o verbálním úletu, který premiér vlastně nemyslel vážně. Prostě něco plácl, to se mu stává a nezřídka musí svá slova odvolávat. Jsme tedy možná ve stádiu, kdy někdo za nejmocnějším mužem státu bude muset přijít a celou problematiku mu zevrubně vysvětlit a on to pochopí. To je na devadesát procent nejpravděpodobnější scénář. V lepším případě celá epizoda skončí jen u hloupých řečí. Co si pomyslí učitelé a ředitelé, to nechme stranou.
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Pokud by si ale Andrej Babiš nedal říct a sebral soukromým školám dotace, pak by to byla jeho největší chyba v dosavadním vládnutí. Naštval by rodiče, učitele i žáky a vnesl by chaos do již tak nepřehledné situace ve školství. A koho by tím podpořil? Vlastně nikoho, stát by v posledku zaplatil víc.
Radikální změny názorů patří k Andreji Babišovi již neodmyslitelně. Impulzivně říká nesmysly, které pak odvolává. Je to pořád lepší, než kdyby na nich trval, jenže by už dávno nevládl.